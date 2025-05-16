"Буде справжня війна": українська зірка боксу кинув виклик непереможеному росіянину

Сергій Богачук зовсім скоро проведе наступний бій з грудня минулого року. Українська зірка боксу битиметься проти американця Майкла Фокса.

Однак Богачук розкрив плани на майбутні поєдинки. Українець заявив, що хоче битись з росіянином після протистояння із Фоксом, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Читайте також Такі гроші в житті не тримав, – Богачук пригадав початок своєї кар'єри

З ким планує битись Богачук

Сергій Богачук має наміри побитись з Бахрамом Муртазалієвим. Росіянин не зазнав жодної поразки у професійному ринзі та володіє титулом чемпіона світу у першій середній вазі за версією IBF.

Український зірковий боксер наголосив, що хоче побитись з непереможеним росіянином у 2025 році.

Я також хотів би побитися з Бахрамом. Сподіваюся, що цей бій відбудеться. Я хочу цей поєдинок. Він хороший суперник. Це важливий бій для мене. Сподіваюся, мій промоутер зможе організувати його цього року. Думаю, це буде справжня війна – дуже цікавий і небезпечний бій,

– сказав Богачук.

Нагадаємо, що Сергій Богачук востаннє бився e андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі 21 грудня 2024 року. Український боксер здолав британця Ішмаеля Девіса.

17 травня 2025 року Сергій Богачук битиметься з Майклом Фоксом в межах вечора боксу Hollywood Night Pass.