Будинок батьків олімпійського чемпіона з Росії Алєксандра Большунова було знищено під час обстрілу. У будівлю, яка знаходиться за кілька кілометрів від кордону України влучив снаряд, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Війна бумерангом повернулася в Росію

Російські пропагандисти поспішили звинуватити в обстрілі Збройні сили України. Проте жодних доказів вони не навели.

Адміністрація Севського району Брянської області повідомила, що будинок було повністю знищено. Жодних постраждалих немає. У січні 2024 батько Большунова виїхав із села з міркувань безпеки.

Зазначимо, що російська армія стирає з лиця землі не тільки українські міста і села, але й власні. Достатньо нагадати події в Суджі, яку росіяни бомбардували КАБами.

Нагадаємо, що Алєксандр Большунов підтримав війну проти України. Триразовий олімпійський чемпіон з лижних гонок брав участь у пропагандистському мітингу в "Лужниках". Учасники шабашу були впевнені, що війна їх не торкнеться.

Раніше повідомлялося, що у січні 2025 року Большунов взяв участь в лижній шоу-гонці в Італії. На церемонії нагородження його суперники провели демонстративну акцію на підтримку України.