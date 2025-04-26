Дом родителей олимпийского чемпиона из России Александра Большунова был уничтожен во время обстрела. В здание, которое находится в нескольких километрах от границы Украины попал снаряд, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также Приехал из Бурятии убивать украинцев: воины ВСУ уничтожили российского снайпера-боксера

Война бумерангом вернулась в Россию

Российские пропагандисты поспешили обвинить в обстреле Вооруженные силы Украины. Однако никаких доказательств они не привели.

Администрация Севского района Брянской области сообщила, что дом был полностью уничтожен. Никаких пострадавших нет. В январе 2024 отец Большунова выехал из села из соображений безопасности.

Отметим, что российская армия стирает с лица земли не только украинские города и села, но и собственные. Достаточно напомнить события в Судже, которую россияне бомбили КАБами.

Напомним, что Александр Большунов поддержал войну против Украины. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам участвовал в пропагандистском митинге в "Лужниках". Участники шабаша были уверены, что война их не коснется.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года Большунов принял участие в лыжной шоу-гонке в Италии. На церемонии награждения его соперники провели демонстративную акцию в поддержку Украины.