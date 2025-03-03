Помер олімпійський чемпіон із Росії Сайтієв: титулований борець отруївся опієм
- Олімпійський чемпіон з вільної боротьби Бувайсар Сайтієв помер у віці 49 років через отруєння опієм.
- Сайтієв мав хворобу легенів і вживав ліки з опіатами, причиною смерті стала інтоксикація.
- Він був триразовим олімпійським чемпіоном і багаторазовим чемпіоном світу та Європи, а також включений до Всесвітньої Зали слави FILA.
Ще один російський спортсмен поїхав на концерт Йосипа Кобзона. У неділю, 2 березня, стало відомо про смерть одного із найтитулованіших борців світу Бувайсара Сайтієва.
Серце Бувайсара Сайтієва перестало битись у віці 49 років. Ця своєчасна смерть триразового олімпійського чемпіона з вільної боротьби була спричинена через отруєння опієм, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Читайте також Томас Бах зробив подарунок "нейтральній" росіянці, яка служить у загарбницької армії
У Сайтієва була хвороба легенів
Відомо, що відомий у минулому спортсмен помер в одній із московських лікарень. Туди його терміново госпіталізували якраз через отруєння.
Повідомлялось, що Сайтієв мав хворі легені, аби полегшити біль він вживав ліки, у склад яких входив опіат. Серед причин смерті не відкидають варіант зупинки серця через інтоксикацію.
Також розглядають версію падіння з вікна третього поверху свого будинку. 11 березня Сайтієву повинно було виповнитись 50 років.
У соцмережах відомого борця є чимало світлин із очільником Чечні Рамзаном Кадировим.
Що відомо про Бувайсара Сайтієва
- Триразовий олімпійський чемпіон (Атланта-1996, Афіни-2004 та Пекін-2008).
- Багаторазовий чемпіон світу та Європи.
- У 1994-му році завоював "бронзу" (68 кілограмів) Кубка світу з боротьби в Едмонтоні.
- Із 2005-го року у Росії відбувся турнір на призи Сайтієва.
- Був виконкому Федерації спортивної боротьби Росії. Разом із братом відкривав школу вільної боротьби у Дагестані.
- У 2010-му Бувайсара включили до Всесвітньої Зали слави Міжнародної федерації об'єднаних стилів боротьби (FILA).