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3 березня, 16:25
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Помер олімпійський чемпіон із Росії Сайтієв: титулований борець отруївся опієм

Софія Кулай
Основні тези
  • Олімпійський чемпіон з вільної боротьби Бувайсар Сайтієв помер у віці 49 років через отруєння опієм.
  • Сайтієв мав хворобу легенів і вживав ліки з опіатами, причиною смерті стала інтоксикація.
  • Він був триразовим олімпійським чемпіоном і багаторазовим чемпіоном світу та Європи, а також включений до Всесвітньої Зали слави FILA.

Ще один російський спортсмен поїхав на концерт Йосипа Кобзона. У неділю, 2 березня, стало відомо про смерть одного із найтитулованіших борців світу Бувайсара Сайтієва.

Серце Бувайсара Сайтієва перестало битись у віці 49 років. Ця своєчасна смерть триразового олімпійського чемпіона з вільної боротьби була спричинена через отруєння опієм, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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У Сайтієва була хвороба легенів

Відомо, що відомий у минулому спортсмен помер в одній із московських лікарень. Туди його терміново госпіталізували якраз через отруєння.

Повідомлялось, що Сайтієв мав хворі легені, аби полегшити біль він вживав ліки, у склад яких входив опіат. Серед причин смерті не відкидають варіант зупинки серця через інтоксикацію.

Також розглядають версію падіння з вікна третього поверху свого будинку. 11 березня Сайтієву повинно було виповнитись 50 років.

У соцмережах відомого борця є чимало світлин із очільником Чечні Рамзаном Кадировим.

Що відомо про Бувайсара Сайтієва

  • Триразовий олімпійський чемпіон (Атланта-1996, Афіни-2004 та Пекін-2008).
  • Багаторазовий чемпіон світу та Європи.
  • У 1994-му році завоював "бронзу" (68 кілограмів) Кубка світу з боротьби в Едмонтоні.
  • Із 2005-го року у Росії відбувся турнір на призи Сайтієва.
  • Був виконкому Федерації спортивної боротьби Росії. Разом із братом відкривав школу вільної боротьби у Дагестані.
  • У 2010-му Бувайсара включили до Всесвітньої Зали слави Міжнародної федерації об'єднаних стилів боротьби (FILA).