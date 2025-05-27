Челсі першим може зібрати всі трофеї УЄФА: історія єврофіналів за участі лондонців
Лондонська команда має у своєму музеї вже всі можливі титули турнірів УЄФА. Тепер же Челсі має змогу здобути найновіший з єврокубків.
Лондонський Челсі готується до останнього матчу в сезоні. 29 травня лондонський клуб зіграє у фіналі Ліги конференцій проти іспанського Бетіса, повідомляє 24 Канал.
До теми Напередодні фіналу Ліги конференцій: історія матчів між Челсі та Бетісом
Історія фіналів Челсі
Для севільської команди це буде дебютний єврофінал в історії. А ось Челсі є куди більш досвідченим бійцем на міжнародній арені. "Сині" зіграють у своєму аж 13-му фіналі.
Більшість з них були успішними для "синіх". Челсі здобув вісім єврокубків та чотири рази програвав у фіналах. Ба більше, лондонці можуть стати першим клубом, який збере усі чотири головних трофеї УЄФА за всю історію:
- Кубок/Ліга чемпіонів
- Кубок УЄФА / Ліга Європи
- Кубок володарів Кубків
- Ліга конференцій
- Суперкубок УЄФА
Всі єврофінали за участі Челсі:
|СЕЗОН
|ТУРНІР
|СУПЕРНИК
|РАХУНОК
|1970-1971
|Кубок володарів Кубків
|Реал
|1:1 / 2:1
|1997-1998
|Кубок володарів Кубків
|Штутгарт
|1:0
|1998
|Суперкубок УЄФА
|Реал
|1:0
|2007-2008
|Ліга чемпіонів
|Манчестер Юнайтед
|1:1 (пен – 5:6)
|2011-2012
|Ліга чемпіонів
|Баварія
|1:1 (пен – 4:3)
|2012
|Суперкубок УЄФА
|Атлетіко
|1:4
|2012-2013
|Ліга Європи
|Бенфіка
|2:1
|2013
|Суперкубок УЄФА
|Баварія
|2:2 (пен – 4:5)
|2018-2019
|Ліга Європи
|Арсенал
|4:1
|2019
|Суперкубок УЄФА
|Ліверпуль
|2:2 (пен – 4:5)
|2020-2021
|Ліга чемпіонів
|Манчестер Сіті
|1:0
|2021
|Суперкубок УЄФА
|Вільярреал
|1:1 (пен – 6:5)
Тричі Челсі виступав у фіналі Ліги чемпіонів та виграв два з них. Що цікаво, у чотирьох єврофіналах лондонці грали проти іншої англійської команди. Крім того, "сині" нерідко доводять справу до серії пенальті.
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Саме таким чином завершились п'ять вирішальних матчів за участі лондонців. Нею б і завершився дебютний єврофінал Челсі, але на той момент серії пенальті ще не внесли у єврокубкові змагання, тому було перегравання.
Нагадаємо, що за підсумками поточного сезону підопічні Марески оформили повернення в Лігу чемпіонів, посівши 4 місце в АПЛ. Фінал Ліги конференцій Бетіс – Челсі відбудеться 28 травня у польському Вроцлаві. Початок – о 22:00 за київським часом.