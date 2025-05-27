Челсі першим може зібрати всі трофеї УЄФА: історія єврофіналів за участі лондонців

Лондонська команда має у своєму музеї вже всі можливі титули турнірів УЄФА. Тепер же Челсі має змогу здобути найновіший з єврокубків.

Лондонський Челсі готується до останнього матчу в сезоні. 29 травня лондонський клуб зіграє у фіналі Ліги конференцій проти іспанського Бетіса, повідомляє 24 Канал.

До теми Напередодні фіналу Ліги конференцій: історія матчів між Челсі та Бетісом

Історія фіналів Челсі

Для севільської команди це буде дебютний єврофінал в історії. А ось Челсі є куди більш досвідченим бійцем на міжнародній арені. "Сині" зіграють у своєму аж 13-му фіналі.

Більшість з них були успішними для "синіх". Челсі здобув вісім єврокубків та чотири рази програвав у фіналах. Ба більше, лондонці можуть стати першим клубом, який збере усі чотири головних трофеї УЄФА за всю історію:

Кубок/Ліга чемпіонів

Кубок УЄФА / Ліга Європи

Кубок володарів Кубків

Ліга конференцій

Суперкубок УЄФА

Всі єврофінали за участі Челсі:

СЕЗОН ТУРНІР СУПЕРНИК РАХУНОК 1970-1971 Кубок володарів Кубків Реал 1:1 / 2:1 1997-1998 Кубок володарів Кубків Штутгарт 1:0 1998 Суперкубок УЄФА Реал 1:0 2007-2008 Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед 1:1 (пен – 5:6) 2011-2012 Ліга чемпіонів Баварія 1:1 (пен – 4:3) 2012 Суперкубок УЄФА Атлетіко 1:4 2012-2013 Ліга Європи Бенфіка 2:1 2013 Суперкубок УЄФА Баварія 2:2 (пен – 4:5) 2018-2019 Ліга Європи Арсенал 4:1 2019 Суперкубок УЄФА Ліверпуль 2:2 (пен – 4:5) 2020-2021 Ліга чемпіонів Манчестер Сіті 1:0 2021 Суперкубок УЄФА Вільярреал 1:1 (пен – 6:5)

Тричі Челсі виступав у фіналі Ліги чемпіонів та виграв два з них. Що цікаво, у чотирьох єврофіналах лондонці грали проти іншої англійської команди. Крім того, "сині" нерідко доводять справу до серії пенальті.

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Саме таким чином завершились п'ять вирішальних матчів за участі лондонців. Нею б і завершився дебютний єврофінал Челсі, але на той момент серії пенальті ще не внесли у єврокубкові змагання, тому було перегравання.

Нагадаємо, що за підсумками поточного сезону підопічні Марески оформили повернення в Лігу чемпіонів, посівши 4 місце в АПЛ. Фінал Ліги конференцій Бетіс – Челсі відбудеться 28 травня у польському Вроцлаві. Початок – о 22:00 за київським часом.