Місцевий Челсі прийматиме прямого конкурента в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів Манчестер Юнайтед. Зустріч стартує 18 квітня о 22:00 за київським часом.

Чи потрапить Челсі в Лігу чемпіонів?

Лондонський клуб нині перебуває у кризі. Команда Ліама Росеньйора вилетіла з Ліги чемпіонів, а також програла три останні матчі в чемпіонаті Англії.

Як наслідок, "сині" залишаються шостими в турнірній таблиці АПЛ. Відставання від п'ятього Ліверпуля становить 4 бали, але тут на руку Челсі зіграла погана форма мерсисайдців.

Зрештою для повернення в гонку за місце у ЛЧ "синім" треба обов'язково перемагати Манчестер Юнайтед. Нагадаємо, що від Англії в головний єврокубок потраплять топ-5 команд.

Одним з конкурентів Челсі є як раз МЮ. Підопічні Майкла Карріка видали потужний січень та лютий, завдяки чому застрибнули на третю сходинку в таблиці.

Зрештою в останніх двох матчах манкуніанці мають лише один бал. але все одно йдуть третіми. Астон Вілла поступається Юнайтед за різницею голів, а Ліверпуль відстає на три бали.