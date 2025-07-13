Епічне приниження ПСЖ: Челсі сенсаційно став переможцем Клубного чемпіонату світу-2025

Челсі та ПСЖ розіграли звання переможця клубного Мундіалю, який пройшов по оновленій схемі. Зустріч завершилась сенсаційно, адже саме ПСЖ вважали явним фаворитом зустрічі.

На Клубному чемпіонаті світу-2025 підійшов до завершення фінальний матч. У битві за трофей оновленого турніру зійшлись англійський Челсі та французький ПСЖ, повідомляє 24 Канал.

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Хто фаворит?

Перед грою всі експерти однозначно віддавали перевагу ПСЖ. Це недивно, адже команда Луїса Енріке знищувала грандів останнім часом дуже ефектно.

У фіналі Ліги чемпіонів парижани розтрощили Інтер (5:0), а на самому Клубному чемпіонаті світу ПСЖ не залишив шансів Атлетіко, Баварії та Реалу. При цьому за весь турнір французи пропустили всього один гол.

Зрештою у Челсі були свої козирі, хоч їх шлях до фіналу і був менш переконливим. Лідер команди Коул Палмер вийшов на пікову форму перед плей-оф.

Крім цього, лондонці отримали круте підсилення в особі Жоау Педру, який перебрався з Брайтона за 64 мільйони євро. Саме бразилець своїм дублем допоміг вибити у півфіналі Флуміненсе.

Челсі – ПСЖ 3:0

Голи: Палмер, 22, 30, Жоау Педру, 43.

Зазвичай ПСЖ застосовував тактику ударного початку та ще до перерви майже ховав шанси суперника на успіх. Але цього разу лондонця вдалось нейтралізувати небезпечні сторони Дембеле та компанії.

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Ба більше, Челсі ще й сам приголомшив ПСЖ, довівши рахунок до розгрому ще у першому таймі. Героєм зустрічі став саме Коул Палмер, на рахунку якого дубль та асист.

В середині тайму англієць вивіреним ударом відкрив рахунок після пасу від Гюсто. А вже за кілька хвилин Палмер вдало втік у контратаку, хитнув оборонці та по схожій із першим голом траєкторії направив м'яч у сітку.

Добив парижан той самий зірковий новачок Жоау Педру. Бразилець скористався провалом у захисті французів, отримав розрізний пас від Палмера та реалізував вихід сам на сам.

Челсі забив тричі у першому таймі: дивитися відео

Цим ударним таймом ПСЖ був де-факто відправлений у нокаут. Після перерви французи очікувано забрали ініціативу та змогли створити чимало моментів у воріт лондонців.

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Проте у другому таймі кураж спіймав Роберт Санчес. Іспанський кіпер виконав п'ять сейвів, особливо вразили відбиті м'ячі після ударів Кварацхелії, Невеша та Дембеле.

У Челсі мав змогу забивати Ділеп, але йому не пощастило. Таким чином, Челсі прекрасно відіграв у захисті після перерви та довів зустріч до "сухої" перемоги. Лондонці вдруге в історії стають тріумфатором КЧС, тоді як ПСЖ зазнає першої болючої поразки у 2025 році.