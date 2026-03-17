ПСЖ Забарного вдруге розгромив Челсі та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів
- ПСЖ переміг Челсі з рахунком 3:0 у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
- Голи забили Кварацхелія, Барколя та Маюлу.
Чинний переможець Ліги чемпіонів ПСЖ продовжує йти до захисту трофею. У вівторок, 17 березня, команда Луїса Енріке відіграла матч-відповідь 1/8 фіналу.
Суперником французького клубу був лондонський Челсі, повідомляє 24 Канал. Парижани створили собі запас у домашній грі тиждень тому, тріумфувавши з рахунком 5:2.
Як ПСЖ вдруге переміг Челсі?
Челсі потребував ефектного камбеку вдома. адже був вимушений забивати мінімум тричі. Зрештою нещодавня історія вселяла оптимізм у фанатів "синіх".
Влітку 2025-го лондонці прибили ПСЖ у фіналі Клубного чемпіонату світу як раз із рахунком 3:0. Проте цього разу французи виявились більш готовими. На жаль, у матчі-відповіді Ліги чемпіонів так і не взяв участь Ілля Забарний, залишившись на заміні.
Челсі – ПСЖ 0:3
Голи: Кварацхелія, 6, Барколя, 14, Маюлу, 62.
Гості доволі швидко зняли усі питання щодо переможця пари. Вже на п'ятій хвилині Сарр зіграв відверто невдало у протистоянні із Кварацхелією, дозволивши грузин забити легкий м'яч.
А трохи згодом Хакімі асистував на Барколя і той ефетно вразив "дев'ятку" воріт Челсі. Зрештою лондонці майже нічим не вразили, а у другому таймі пропустили ще й від Маюлу.
Таким чином, ПСЖ вдруге розгромив Челсі та впевнено пройшов у чвертьфінал. Там суперником команди Луїса Енріке стане переможець пари Ліверпуль – Галатасарай.
