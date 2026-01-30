Чемпіон у рингу, турист вдома: Усик відверто розповів про труднощі сімейного життя

Український чемпіон Олександр Усик відкрито розповів про ціну свого шаленного успіху. Він поділився, через які жертви та випробування довелося пройти, щоб досягти вершин.

На своєму каналі в ютубі Усик поділився деталями життя як у спорті, так і поза рингом. Він розповів про труднощі та радощі своєї кар'єри.

Яка ціна успіху Усика?

Олександр, чинний чемпіон світу у надважкому дивізіоні, зізнався, що часто не бачить сім'ю і почувається вдома як турист.

Моя ціна успіху – не бачити сім'ю, як народжуються та зростають мої діти. Я фактично не живу вдома, а приїжджаю туди як турист. Але щоразу, коли я опиняюсь поряд з ними, я намагаюсь проводити якомога більше часу разом, допомагати, слухати, підказувати,

– розповів Усик на своєму YouTube-каналі.

Про родину Олександра Усика