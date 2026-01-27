"Моя порада – уникайте США": експрезидент ФІФА закликав до бойкоту ЧС-2026 через політику Трампа

Вже цього літа відбудеться 23-й чемпіонат світу з футболу. Турнір вперше проходитиме одразу в трьох країнах.

Господарями змагання стануть США, Канада та Мексика. Втім левова частка зустрічей пройдуть саме на території Сполучених Штатів Америки, повідомляє RMC Sport.

Чи варто їхати на ЧС-2026?

Чим ближче до Мундіалю, тим все більше занепокоєнь з'являється у фанатів щодо організації Мундіалю. Причиною є скандальна політика президента США Дональда Трампа.

Однією зі спірних позицій голови Білого дому є імміграційна політика країни. Через це колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер висловився проти візиту до США на чемпіонат світу.

Ті, хто ставлять під сумнів цей чемпіонат світу, мають рацію. Є лише одна порада для вболівальників: уникайте США. У будь-якому разі по телевізору це виглядає краще. Після прибуття фанати мають бути готові, що в разі неналежної поведінки щодо влади країни їх негайно відправлять додому. І це якщо їм ще пощастить,

– вважає Блаттер.

Швейцарець зазначає, що головною проблемою правління Трампа є "маргіналізація політичних опонентів", а також зловживання з боку імміграційних служб. До слова, раніше Associated Press повідомляли, що Німеччина думає над бойкотом ЧС-2026.

У європейській країні обурені заявами Трампа щодо можливої анексії острова Гренландія. Також про бойкот Мундіалю задумались у Великій Британії.

Чи гратиме Україна на чемпіонаті світу-2026?