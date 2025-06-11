Також вперше в історії в межах чемпіонату світу зіграють 48 збірних, а не 32. Деякі команди вже кваліфікувались на континентальну першість, повідомляє 24 канал.

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Які збірні зіграють на чемпіонаті світу-2026

Автоматично на чемпіонат світу 2026 року кваліфікувались господарі турніру – США, Канада та Мексика. На мундіаль достроково відібрались шість команд з азійського континенту.

Японія стала першою командою, яка вийшла на чемпіонат світу із зони АФК. Другим учасником став Іран. Третім на мундіаль сенсаційно кваліфікувався Узбекистан, який вперше в історії зіграє на турнірі.

Інші національні збірні з Азії:

Йорданія – дебютний вихід.

Південна Корея – в 11 поспіль відібралась на чемпіонат світу.

Австралія – 7-й раз кваліфікувалась на континентальну першість.

З Південної Америки станом на 11 червня лише три національні збірні добули путівку на чемпіонат світу 2026 року. Аргентина гарантувала вихід ще у березні.

Збірна Бразилії нещодавно мінімально обіграла Парагвай та вийшла на мундіаль-2026. Еквадор, зігравши внічию з Перу, забезпечив собі участь на турнірі наступного літа.

До слова. Чемпіонат світу 2026 року у США, Канаді та Мексиці розпочнеться 11 червня та триватиме до 19 липня.

Океанію наразі представлятиме одна команда. На чемпіонаті світу 2026 року візьме участь Нова Зеландія.

Нагадаємо, що збірна України розпочне відбір на мундіаль-2026 року матчем проти Франції – 5 вересня 2025 року. У відборі "синьо-жовті" також зіграють проти Ісландії та Азербайджана.