Также впервые в истории в рамках чемпионата мира сыграют 48 сборных, а не 32. Некоторые команды уже квалифицировались на континентальное первенство, сообщает 24 канал.

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Какие сборные сыграют на чемпионате мира-2026

Автоматически на чемпионат мира 2026 года квалифицировались хозяева турнира – США, Канада и Мексика. На мундиаль досрочно отобрались шесть команд с азиатского континента.

Япония стала первой командой, которая вышла на чемпионат мира из зоны АФК. Вторым участником стал Иран. Третьим на мундиаль сенсационно квалифицировался Узбекистан, который впервые в истории сыграет на турнире.

Другие национальные сборные из Азии:

Иордания – дебютный выход.

Южная Корея – в 11 раз подряд отобралась на чемпионат мира.

Австралия – 7-й раз квалифицировалась на континентальное первенство.

Из Южной Америки по состоянию на 11 июня только три национальные сборные добыли путевку на чемпионат мира 2026 года. Аргентина гарантировала выход еще в марте.

Сборная Бразилии недавно минимально обыграла Парагвай и вышла на мундиаль-2026. Эквадор, сыграв вничью с Перу, обеспечил себе участие на турнире следующим летом.

К слову. Чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике начнется 11 июня и продлится до 19 июля.

Океанию пока будет представлять одна команда. На чемпионате мира 2026 года примет участие Новая Зеландия.

Напомним, что сборная Украины начнет отбор на мундиаль-2026 года матчем против Франции – 5 сентября 2025 года. В отборе "сине-желтые" также сыграют против Исландии и Азербайджана.