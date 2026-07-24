На ЧС-2026 могли бути договірні матчі – ФІФА висунули гучні звинувачення

104 матчі чемпіонату світу-2026 проаналізували на предмет можливих маніпуляцій з результатами. Комісія, відповідальна за боротьбу зі зловживаннями у спорті, виявила на Мундіалі сім підозрілих епізодів.

Так звана Копенгагенська група, яка аналізує спорт на предмет відповідності нормам Ради Європи, надіслала до ФІФА офіційний запит щодо своїх знахідок. В організації Джанні Інфантіно, звичайно ж, заперечують будь-які порушення, пише 24 Канал.

Які моменти ЧС-2026 здалися експертам підозрілими

Найбільш скандальний момент усього чемпіонату – це, звичайно ж, вилучення форварда збірної США Фоларіна Балогуна, яке згодом було скасоване ФІФА, а сам гравець допущений до матчу з Бельгією.

Виявилося, що в день, коли Балогун отримав червону картку в поєдинку з Боснією та Герцеговиною, на одній з популярних бірж прогнозів з'явилася можливість поставити гроші на те, чи буде нападник грати у наступному поєдинку. Жодне інше з 14 вилучень, які сталився на Мундіалі, не супроводжувалось такою активністю.

Також запитання в експертів виникли до нічиєї Іспанії та Кабо-Верде у першому турі групового етапу: хтось був готовий ризикнути сумою у 4,8 мільйона доларів, стверджуючи, що "Фурія Роха" не зможе обіграти дебютанта чемпіонатів світу. Не без підозрілих дій минуло вилучення гравця збірної ПАР Темби Зване у матчі-відкритті з Мексикою та розгляд ВАР голу Феррана Торреса збірній Саудівської Аравії – взяття воріт зрештою було скасоване.

Які ще звинувачення лунали на адресу ФІФА

Цікаво, що до переліку епізодів, як розглядають на предмет маніпулювання результатами, не входять матчі за участі збірної Аргентини. Хоча саме південноамериканці настільки багато наслухались від публіки про заангажованість на їхню користь, що тепер збираються подавати на критиків до суду.

Чимало вболівальників досі вважають, що весь шлях до фіналу Ліонелю Мессі та компанії вдалося пройти не без допомоги чиновників та арбітрів. Допис про корупцію ФІФА щодо Аргентини лайкнув в інстаграмі навіть Кріштіану Роналду.