Стартовий тур групового етапу подарував чимало несподіванок і змусив аналітиків переглянути шанси команд на тріумф. Найбільше виграли від цього збірні, які не лише перемогли, а й продемонстрували переконливу гру проти сильних суперників, передає 24 Канал.

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Хто фаворит у боротьбі за титул?

Після впевненої перемоги над Сенегалом з рахунком 3:1 збірна Франції стала головним претендентом на перемогу на Мундіалі. Команда Дідьє Дешама продемонструвала якісний футбол як в атаці, так і в обороні, що позитивно вплинуло на її перспективи.

Одразу за французами розташувалися Англія та Іспанія. Англійці традиційно мають один із найсильніших складів турніру, тоді як іспанці залишаються одними з найнебезпечніших команд світу.

До кола реальних претендентів також входять Аргентина та Португалія. Ці збірні мають достатньо досвіду та індивідуальної майстерності, щоб пройти довгий шлях до фіналу.

Хто розчарував на старті чемпіонату світу?

Перший тур виявився не надто вдалим для кількох фаворитів. Несподівані втрати очок або невиразна гра змусили експертів переглянути їхні перспективи на турнірі.

Зокрема, дещо погіршилися шанси Бразилії та Бельгії, які поки що не справляють враження команд, здатних стабільно домінувати над суперниками. Водночас турнір лише набирає обертів, тому один вдалий матч може суттєво змінити загальну картину.

Варто пам'ятати, що груповий етап часто стає лише розминкою для топових збірних. Справжня боротьба за трофей розпочнеться в плей-оф, де кожна помилка може коштувати мрії про чемпіонський титул. Саме тому нинішні прогнози залишаються умовними, а список фаворитів ще неодноразово змінюватиметься впродовж турніру.