Хто вийшов в 1/8 фіналу ЧС-2026 з футболу
На чемпіонаті світу з футболу стартував раунд плей-оф, за підсумком якого стане відомо ім'я нового володаря Кубка світу. В 1/16 фіналу 32 команди визначають 16 збірних, які продовжать боротьбу за трофей.
Збірна Канади стала першою командою, яка зіграє в 1/8 чемпіонату світу-2026. Хто складе компанію господарям Мундіалю у наступному раунді змагань, розповідає 24 Канал.
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Хто вийшов в 1/8 фіналу ЧС-2026 з футболу?
Поєдинок ПАР – Канада в 1/16 не потішив уболівальників великою кількістю небезпечних моментів. Фаворитом цього матчу були господарі чемпіонату світу, однак довести це на футбольном полі канадці довгий час не могли.
Південноафриканці змогли втягнути суперника у в'язкий футбол, не поступалися у боротьбі і, здавалося, гра перейде в екстра-тайми та серію пенальті.
Однак на 90+2 хвилині гол Еустакіо перевернув хід матчу і приніс Канаді мінімальну перемогу. Країна-господар Мундіалю першою здобула путівку в 1/8 змагань. Суперником канадців на цій стадії стане переможець матчу Нідерланди – Марокко.
Результати матчів 1/16 ЧС-2026
28 червня 22:00: ПАР – Канада 0:1
29 червня 20:00 Бразилія – Японія
29 червня 23:30 Німеччина – Парагвай
30 червня 04:00 Нідерланди – Марокко
30 червня 20:00 Кот-д'Івуар – Норвегія
1 липня 00:00 Франція – Швеція
1 липня 04:00 Мексика – Еквадор
1 липня 19:00 Англія – ДР Конго
1 липня 23:00 Бельгія – Сенегал
2 липня 03:00 США – Боснія і Герцеговина
2 липня 22:00 Іспанія – Австрія
3 липня 02:00 Португалія – Хорватія
3 липня 06:00 Швейцарія – Алжир
3 липня 21:00 Австралія – Єгипет
4 липня 01:00 Аргентина – Кабо-Верде
4 липня 04:30 Колумбія – Гана