Всупереч рішенню ФІФА: Мессі визнали найкращим гравцем чемпіонату світу-2026
У США, Канаді та Мексиці підійшов до завершення чемпіонат світу з футболу. Турнір вперше відбувся за участі ж 48-ми команд.
Збірна Аргентини захищала титул, який вона здобула у 2022 році. Головною зіркою команди та всього турніру був Ліонель Мессі, повідомляє AIPS.
Кого визнали гравцем турніру?
Зрештою 39-річний нападник отримав визнання від Світової організації спортивної преси. Організація AIPS визнала аргентинця найкращим футболістом Мундіалю.
Участь у голосуванні взяли 472 журналісти зі 121-ї країни. Мессі набрав аж 1179 балів, суттєво випередивши головного конкурента Кіліана Мбаппе.
Топ-10 найкращих гравців ЧС-2026 за версією AIPS:
- Ліонель Мессі (Аргентина) – 1179
- Кіліан Мбаппе (Франція) – 717
- Джуд Беллінгем (Англія) – 470
- Ерлінг Голанд (Норвегія) – 460
- Ламін Ямаль (Іспанія) – 304
- Родрі (Іспанія) – 285
- Возінья (Кабо-Верде) – 189
- Гаррі Кейн (Англія) – 130
- Мікель Оярсабаль (Іспанія) – 118
- Майкл Олісе (Франція) – 91
Топ-трійку замкнув хавбек збірної Англії Джуд Беллінгем. Цікаво, що капітан збірної Іспанії Родрі опинився лише на шостій сходинці, отримавши лише 285 очок.
Саме Родрі став найкращим гравцем ЧС-2026 за версією ФІФА. Що ж стосується Мессі, то 39-річний форвард допоміг Аргентині вийти у фінал, оформивши 8 голів та чотири асисти.
Втім у фіналі Аргентина поступилась Іспанії, пропустивши лише в екстратаймах. Вирішальний м'яч на 106-й хвилині оформив вінгер Барселони Ферран Торрес.
Завдяки цьому Іспанія очолила рейтинг ФІФА після Мундіалю. Це друга перемога на тунірі для "фурії рохи", попередній трофей був здобутий командою у 2010 році.