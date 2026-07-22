Всупереч рішенню ФІФА: Мессі визнали найкращим гравцем чемпіонату світу-2026

У США, Канаді та Мексиці підійшов до завершення чемпіонат світу з футболу. Турнір вперше відбувся за участі ж 48-ми команд.

Збірна Аргентини захищала титул, який вона здобула у 2022 році. Головною зіркою команди та всього турніру був Ліонель Мессі, повідомляє AIPS.

Кого визнали гравцем турніру?

Зрештою 39-річний нападник отримав визнання від Світової організації спортивної преси. Організація AIPS визнала аргентинця найкращим футболістом Мундіалю.

Участь у голосуванні взяли 472 журналісти зі 121-ї країни. Мессі набрав аж 1179 балів, суттєво випередивши головного конкурента Кіліана Мбаппе.

Топ-10 найкращих гравців ЧС-2026 за версією AIPS:

Ліонель Мессі (Аргентина) – 1179 Кіліан Мбаппе (Франція) – 717 Джуд Беллінгем (Англія) – 470 Ерлінг Голанд (Норвегія) – 460 Ламін Ямаль (Іспанія) – 304 Родрі (Іспанія) – 285 Возінья (Кабо-Верде) – 189 Гаррі Кейн (Англія) – 130 Мікель Оярсабаль (Іспанія) – 118 Майкл Олісе (Франція) – 91

Топ-трійку замкнув хавбек збірної Англії Джуд Беллінгем. Цікаво, що капітан збірної Іспанії Родрі опинився лише на шостій сходинці, отримавши лише 285 очок.

Саме Родрі став найкращим гравцем ЧС-2026 за версією ФІФА. Що ж стосується Мессі, то 39-річний форвард допоміг Аргентині вийти у фінал, оформивши 8 голів та чотири асисти.

Втім у фіналі Аргентина поступилась Іспанії, пропустивши лише в екстратаймах. Вирішальний м'яч на 106-й хвилині оформив вінгер Барселони Ферран Торрес.

Завдяки цьому Іспанія очолила рейтинг ФІФА після Мундіалю. Це друга перемога на тунірі для "фурії рохи", попередній трофей був здобутий командою у 2010 році.