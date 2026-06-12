Відкриття мундіалю в Мехіко супроводжувалося не лише святковою атмосферою, а й сумними новинами. Трагедія за участю фаната з Німеччини сталася за лічені години до першого поєдинку чемпіонату світу, пише Ole.

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Що відбулося?

Інцидент стався безпосередньо перед входом на легендарний стадіон "Ацтека", де збірна Мексики розпочинала домашній чемпіонат світу матчем проти Південної Африки.

81-річному вболівальнику з Німеччини раптово стало погано. У чоловіка стався серцевий напад. На місце оперативно прибули медики та розпочали реанімаційні заходи, однак врятувати його життя не вдалося.

Старт турніру супроводжували протести

Нагадаємо, що перед матчем-відкриттям ЧС-2026 біля стадіону "Ацтека" також відбулися сутички між протестувальниками та мексиканськими правоохоронцями. Через акції протесту поблизу арени спостерігалося значне скупчення людей.

Представники освітньої сфери вимагали підвищення зарплат, перегляду пенсійної реформи та повернення до державної пенсійної системи.

Попри напружену ситуацію навколо стадіону, матч між Мексикою та Південною Африкою відбувся за розкладом. Господарі турніру успішно стартували на мундіалі, здобувши перемогу з рахунком 2:0.