Открытие мундиаля в Мехико сопровождалось не только праздничной атмосферой, но и печальными новостями. Трагедия с участием болельщика из Германии произошла за считанные часы до первого матча чемпионата мира,, пишет Ole.

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Что произошло?

Инцидент произошел непосредственно перед входом на легендарный стадион «Ацтека», где сборная Мексики начинала домашний чемпионат мира матчем против Южной Африки.

81-летнему болельщику из Германии внезапно стало плохо. У мужчины случился сердечный приступ. На место оперативно прибыли медики и начали реанимационные мероприятия, однако спасти его жизнь не удалось.

Старт турнира сопровождали протесты

Напомним, ч,, что перед матчем-открытием ЧМ-2026 возле стадиона «Ацтека» также произошли столкновения между протестующими и мексиканскими правоохранителями. Из-за акций протеста вблизи арены наблюдалось значительное скопление людей.

Представители сферы образования требовали повышения зарплат, пересмотра пенсионной реформы и возвращения к государственной пенсионной системе.

Несмотря на напряженную ситуацию вокруг стадиона, матч между Мексикой и Южной Африкой состоялся по расписанию. Хозяева турнира успешно стартовали на мундиале, одержав победу со счетом 2:0.