Чемпіонат світу-2026 з футболу: повний розклад матчів та час початку ігор

Чемпіонат світу завжди викликає інтерес, адже в ньому беруть участь збірні з різних континентів і різного рівня підготовки. Тому під час цих матчів можна підтримувати не лише свою улюблену команду, а й будь-яку іншу, яка сподобається.

Мундіаль триватиме з 11 червня по 19 липня. Вперше в історії турнір одночасно прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада. Детальну інформацію про всі матчі, розклад і час їх початку повідомить 24 Канал.

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Що варто знати про чемпіонат світу-2026?

Це буде перший Мундіаль, у якому братимуть участь 48 національних збірних замість звичних 32. Команди розподілять на 12 груп по чотири учасники. Загалом турнір включатиме рекордні 104 матчі, які проведуть протягом 39 днів. Ігри відбуватимуться у 16 містах на 16 стадіонах.

Поєдинок-відкриття заплановано на 11 червня на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко: господарі турніру, збірна Мексики, зустрінуться з Південною Африкою.

До стадії плейоф виходитимуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також вісім збірних, які посіли треті місця з найкращими показниками. Раунд на вибування стартує з 1/16 фіналу, хоча раніше він починався з 1/8.

Уперше на турнірі зіграють чотири дебютанти: Кабо-Верде, Кюрасао, Йорданія та Узбекистан.

Де дивитися в Україні ЧС-2026?

Збірна України, на жаль, не змогла пробитися до фінальної частини, поступившись Швеції в півфіналі європейського плейофу.

Офіційним та ексклюзивним транслятором усіх матчів чемпіонату світу-2026 в Україні є медіасервіс MEGOGO.

Через різницю в часі більшість ігор транслюватимуться в нічний час для української аудиторії, однак частина матчів групового етапу та фінал стартуватимуть у зручні години, приблизно о 19:00, 20:00 та 22:00 за київським часом.

Розклад матчів чемпіонату світу-2026

11 червня

22:00. Мексика – ПАР. Група А.

12 червня

05:00. Республіка Корея – Чехія. Група А.

22:00. Канада – Боснія та Герцеговина. Група B.

13 червня

04:00. США – Парагвай. Група D.

22:00. Катар – Швейцарія. Група B.

14 червня

01:00. Бразилія – Марокко. Група C.

04:00. Гаїті – Шотландія. Група C.

07:00. Австралія – Туреччина. Група D.

20:00. Німеччина – Кюрасао. Група E.

23:00. Нідерланди – Японія. Група F.

15 червня

02:00. Кот-д'Івуар – Еквадор. Група E.

05:00. Швеція – Туніс. Група F.

19:00. Іспанія – Кабо-Верде. Група H.

22:00. Бельгія – Єгипет. Група G.

16 червня

01:00. Саудівська Аравія – Уругвай. Група H.

04:00. Іран – Нова Зеландія. Група G.

22:00. Франція – Сенегал. Група I.

17 червня

01:00. Ірак – Норвегія. Група I.

04:00. Аргентина – Алжир. Група J.

07:00. Австрія – Йорданія. Група J.

20:00. Португалія – ДР Конго. Група K.

23:00. Англія – Хорватія. Група L.

18 червня

02:00. Гана – Панама. Група L.

05:00. Узбекистан – Колумбія. Група K.

19:00. Чехія – ПАР. Група А.

22:00. Швейцарія – Боснія та Герцеговина. Група B.

19 червня

01:00. Канада – Катар. Група B.

04:00. Мексика – Республіка Корея. Група А.

22:00. США – Австралія. Група D.

20 червня

01:00. Шотландія – Марокко. Група C.

03:30. Бразилія – Гаїті. Група C.

06:00. Туреччина – Парагвай. Група D.

20:00. Нідерланди – Швеція. Група F.

23:00. Німеччина – Кот-д'Івуар. Група E.

21 червня

03:00. Еквадор – Кюрасао. Група E.

07:00. Туніс – Японія. Група F.

19:00. Іспанія – Саудівська Аравія. Група H.

22:00. Бельгія – Іран. Група G.

22 червня

01:00. Уругвай – Кабо-Верде. Група H.

04:00. Нова Зеландія – Єгипет. Група G.

20:00. Аргентина – Австрія. Група J.

23 червня

00:00. Франція – Ірак. Група I.

03:00. Норвегія – Сенегал. Група I.

06:00. Йорданія – Алжир. Група J.

20:00. Португалія – Узбекистан. Група K.

23:00. Англія – Гана. Група L.

24 червня

02:00. Панама – Хорватія. Група L.

05:00. Колумбія – ДР Конго. Група K.

22:00. Швейцарія – Канада. Група B.

22:00. Боснія та Герцеговина – Катар. Група B.

25 червня

01:00. Марокко – Гаїті. Група C.

01:00. Шотландія – Бразилія. Група C.

04:00. ПАР – Республіка Корея. Група А.

04:00. Чехія – Мексика. Група А.

23:00. Кюрасао – Кот-д'Івуар. Група E.

23:00. Еквадор – Німеччина. Група E.

26 червня

02:00. Туніс – Нідерланди. Група F.

02:00. Японія – Швеція. Група F.

05:00. Туреччина – США. Група D.

05:00. Парагвай – Австралія. Група D.

22:00. Норвегія – Франція. Група I.

22:00. Сенегал – Ірак. Група I.

27 червня

03:00. Кабо-Верде – Саудівська Аравія. Група H.

03:00. Уругвай – Іспанія. Група H.

06:00. Нова Зеландія – Бельгія. Група G.

06:00. Єгипет — Іран. Група G.

28 червня

00:00. Панама – Англія. Група L.

00:00. Хорватія – Гана. Група L.

02:30. Колумбія – Португалія. Група K.

02:30. ДР Конго – Узбекистан. Група K.

05:00. Алжир – Австрія. Група J.

05:00. Йорданія – Аргентина. Група J.