Чемпіонат світу-2026 з футболу: повний розклад матчів та час початку ігор
Чемпіонат світу завжди викликає інтерес, адже в ньому беруть участь збірні з різних континентів і різного рівня підготовки. Тому під час цих матчів можна підтримувати не лише свою улюблену команду, а й будь-яку іншу, яка сподобається.
Мундіаль триватиме з 11 червня по 19 липня. Вперше в історії турнір одночасно прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада. Детальну інформацію про всі матчі, розклад і час їх початку повідомить 24 Канал.
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Що варто знати про чемпіонат світу-2026?
Це буде перший Мундіаль, у якому братимуть участь 48 національних збірних замість звичних 32. Команди розподілять на 12 груп по чотири учасники. Загалом турнір включатиме рекордні 104 матчі, які проведуть протягом 39 днів. Ігри відбуватимуться у 16 містах на 16 стадіонах.
Поєдинок-відкриття заплановано на 11 червня на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко: господарі турніру, збірна Мексики, зустрінуться з Південною Африкою.
До стадії плейоф виходитимуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також вісім збірних, які посіли треті місця з найкращими показниками. Раунд на вибування стартує з 1/16 фіналу, хоча раніше він починався з 1/8.
Уперше на турнірі зіграють чотири дебютанти: Кабо-Верде, Кюрасао, Йорданія та Узбекистан.
Де дивитися в Україні ЧС-2026?
Збірна України, на жаль, не змогла пробитися до фінальної частини, поступившись Швеції в півфіналі європейського плейофу.
Офіційним та ексклюзивним транслятором усіх матчів чемпіонату світу-2026 в Україні є медіасервіс MEGOGO.
Через різницю в часі більшість ігор транслюватимуться в нічний час для української аудиторії, однак частина матчів групового етапу та фінал стартуватимуть у зручні години, приблизно о 19:00, 20:00 та 22:00 за київським часом.
Розклад матчів чемпіонату світу-2026
11 червня
22:00. Мексика – ПАР. Група А.
12 червня
05:00. Республіка Корея – Чехія. Група А.
22:00. Канада – Боснія та Герцеговина. Група B.
13 червня
04:00. США – Парагвай. Група D.
22:00. Катар – Швейцарія. Група B.
14 червня
01:00. Бразилія – Марокко. Група C.
04:00. Гаїті – Шотландія. Група C.
07:00. Австралія – Туреччина. Група D.
20:00. Німеччина – Кюрасао. Група E.
23:00. Нідерланди – Японія. Група F.
15 червня
02:00. Кот-д'Івуар – Еквадор. Група E.
05:00. Швеція – Туніс. Група F.
19:00. Іспанія – Кабо-Верде. Група H.
22:00. Бельгія – Єгипет. Група G.
16 червня
01:00. Саудівська Аравія – Уругвай. Група H.
04:00. Іран – Нова Зеландія. Група G.
22:00. Франція – Сенегал. Група I.
17 червня
01:00. Ірак – Норвегія. Група I.
04:00. Аргентина – Алжир. Група J.
07:00. Австрія – Йорданія. Група J.
20:00. Португалія – ДР Конго. Група K.
23:00. Англія – Хорватія. Група L.
18 червня
02:00. Гана – Панама. Група L.
05:00. Узбекистан – Колумбія. Група K.
19:00. Чехія – ПАР. Група А.
22:00. Швейцарія – Боснія та Герцеговина. Група B.
19 червня
01:00. Канада – Катар. Група B.
04:00. Мексика – Республіка Корея. Група А.
22:00. США – Австралія. Група D.
20 червня
01:00. Шотландія – Марокко. Група C.
03:30. Бразилія – Гаїті. Група C.
06:00. Туреччина – Парагвай. Група D.
20:00. Нідерланди – Швеція. Група F.
23:00. Німеччина – Кот-д'Івуар. Група E.
21 червня
03:00. Еквадор – Кюрасао. Група E.
07:00. Туніс – Японія. Група F.
19:00. Іспанія – Саудівська Аравія. Група H.
22:00. Бельгія – Іран. Група G.
22 червня
01:00. Уругвай – Кабо-Верде. Група H.
04:00. Нова Зеландія – Єгипет. Група G.
20:00. Аргентина – Австрія. Група J.
23 червня
00:00. Франція – Ірак. Група I.
03:00. Норвегія – Сенегал. Група I.
06:00. Йорданія – Алжир. Група J.
20:00. Португалія – Узбекистан. Група K.
23:00. Англія – Гана. Група L.
24 червня
02:00. Панама – Хорватія. Група L.
05:00. Колумбія – ДР Конго. Група K.
22:00. Швейцарія – Канада. Група B.
22:00. Боснія та Герцеговина – Катар. Група B.
25 червня
01:00. Марокко – Гаїті. Група C.
01:00. Шотландія – Бразилія. Група C.
04:00. ПАР – Республіка Корея. Група А.
04:00. Чехія – Мексика. Група А.
23:00. Кюрасао – Кот-д'Івуар. Група E.
23:00. Еквадор – Німеччина. Група E.
26 червня
02:00. Туніс – Нідерланди. Група F.
02:00. Японія – Швеція. Група F.
05:00. Туреччина – США. Група D.
05:00. Парагвай – Австралія. Група D.
22:00. Норвегія – Франція. Група I.
22:00. Сенегал – Ірак. Група I.
27 червня
03:00. Кабо-Верде – Саудівська Аравія. Група H.
03:00. Уругвай – Іспанія. Група H.
06:00. Нова Зеландія – Бельгія. Група G.
06:00. Єгипет — Іран. Група G.
28 червня
00:00. Панама – Англія. Група L.
00:00. Хорватія – Гана. Група L.
02:30. Колумбія – Португалія. Група K.
02:30. ДР Конго – Узбекистан. Група K.
05:00. Алжир – Австрія. Група J.
05:00. Йорданія – Аргентина. Група J.