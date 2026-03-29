Трагедія на стадіоні ЧС-2026: фанат загинув перед товариським матчем Мексика – Португалія
- Уболівальник загинув у Мехіко, впавши з VIP-сектора стадіону "Банорте" перед матчем Мексика – Португалія.
- Інцидент викликав питання безпеки на стадіоні, який має прийняти матч-відкриття чемпіонату світу-2026.
У Мехіко загинув уболівальник, який впав із VIP-сектора стадіону "Банорте" перед матчем Мексика – Португалія. Арена має прийняти церемонію відкриття чемпіонату світу-2026.
Інцидент стався напередодні товариського поєдинку. Влада вже розпочала розслідування та перевіряє відео з камер спостереження, повідомляє People.
Що сталося на стадіоні?
За даними місцевих правоохоронців, чоловік перебував у VIP-ложі та намагався перелізти на нижній рівень. Він не втримався та впав на паркувальний майданчик під трибунами, отримавши смертельні травми.
Особу загиблого офіційно поки не розголошують. Ймовірно, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, що могло вплинути на його поведінку.
Чому цей інцидент має глобальне значення?
Стадіон у Мехіко нещодавно пройшов масштабну реконструкцію та має прийняти матч-відкриття чемпіонату світу-2026. Через це трагедія викликала додаткові питання щодо безпеки глядачів на одному з головних об’єктів майбутнього мундіалю.
Арена "Естадіо Банорте" (у минулому "Ацтека") стане першою в історії, яка тричі прийматиме фінальні турніри чемпіонату світу – після 1970 та 1986 років. Саме тому інцидент може призвести до перегляду протоколів безпеки перед стартом турніру.
Що відомо про чемпіонат світу-2026?
Фінальний етап мундіалю пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року.
Господарями турніру вперше стали одночасно 3 країни: Канада, Мексика та Сполучені Штати Америки.
Вперше на чемпіонаті світу братимуть участь 48 команд замість 32.