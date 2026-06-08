Після тріумфу Аргентини в Катарі світовий футбол отримав новий цикл очікувань і амбіцій. ЧС-2026 має всі шанси стати одним із найяскравіших турнірів за всю історію завдяки рекордній кількості команд, матчів та зірок світового футболу, повідомляє 24 Канал.

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Коли та де відбудеться чемпіонат світу-2026?

Мундіаль пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року одразу у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Вперше в історії чемпіонат світу прийматимуть три держави, а матчі відбудуться у 16 містах Північної Америки.

Також уперше на турнірі зіграють 48 збірних замість традиційних 32. Загалом уболівальники побачать 104 матчі, а до плей-оф вийдуть 32 команди. Фінал запланований на 19 липня на арені в Нью-Джерсі.

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Хто претендує на "золото"?

До числа основних претендентів на титул експерти та аналітики зараховують Іспанію, Францію, Аргентину та Бразилію. Чинні чемпіони світу аргентинці спробують захистити титул, тоді як французи мають один із найсильніших складів планети на чолі з Кіліаном Мбаппе.

Іспанія підходить до турніру в статусі одного з головних фаворитів завдяки молодому поколінню та стабільним результатам останніх років. Бразилія ж традиційно залишається серед претендентів на шостий чемпіонський титул. Також у боротьбу можуть втрутитися Англія, Португалія та Німеччина.

Чого чекати від турніру?

ЧС-2026 обіцяє безліч інтриг. Для багатьох легенд це може бути останній шанс виграти найпрестижніший футбольний трофей, тоді як нове покоління зірок прагне заявити про себе на весь світ.

Окрему увагу привертає новий формат із додатковим раундом плей-оф, який зробить боротьбу ще більш непередбачуваною. Рекордна кількість учасників також відкриває двері для сенсацій, а тому мундіаль у Північній Америці може подарувати чимало несподіваних історій.

Уже найближчими тижнями стане зрозуміло, чи зможе Аргентина повторити успіх Катару, або ж футбольний світ отримає нового чемпіона. Одне можна сказати напевно – на нас чекає найбільший чемпіонат світу за всю історію футболу.