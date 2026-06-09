Де дивитися матчі чемпіонату світу з футболу 2026

Чемпіонат світу з футболу завжди привертає увагу мільйонів уболівальників по всьому світу. Люди стежать за матчами як на стадіонах, так і через екрани своїх гаджетів, адже кожен хоче побачити поєдинки цього турніру.

Попри те, що на Мундіалі немає збірної України, поціновувачі футболу усе одно мають чимало приводів не пропускати поєдинки на полях Канади, США та Мексики. Головні змагання чотириріччя триватимуть з 11 червня до 19 липня, нагадує 24 Канал.

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Де дивитися матчі чемпіонату світу-2026?

Офіційним транслятором усіх матчів Мундіалю в Україні є сервіс MEGOGO. OTT-платформа забезпечить перегляд кожної гри з українським коментарем, а також близько 90 разів виходитиме в ефір передматчева та післяматчева студія.

Дивитися Мундіаль можна буде на смарт-тв, мобільних пристроях та у браузері. Для цього буде потрібна переплата "Спорт" або будь-який MEGOPACK.

Чи можна дивитися чемпіонат світу-2026 безкоштовно?

Частина матчів будуть доступні на безкоштовному каналі MEGOGO Sport у кабельних мережах. Упродовж всього турніру там буде транслюватися один обраний поєдинок дня, а також обов'язково матч-відкриття, два чвертьфінали, півфінали, матч за третє місце і фінал.