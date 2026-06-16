Європейські збірні провалюють Мундіаль: відсоток перемог не вражає

Після 5 днів чемпіонату світу у США, Канаді та Мексиці експерти почали говорити про кризу європейського футболу. Збірні зі Старого Світу несподівано слабко стартували на Мундіалі.

Свої поєдинки вже провели 10 команд з нашого континенту, і поки справи не в усіх пішли за планом. Деякі європейські збірні вже стали учасниками сенсацій зі знаком "мінус", пише 24 Канал.

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Як зіграли на старті Мундіалю європейські збірні?

Дві команди поступилися своїм суперникам з інших частин світу: Туреччина, яка належить до УЄФА, не знайшла протидії Австралії 0:2, а Чехія програла Південній Кореї 1:2.

Якщо поразка чехів ще читалася, то Туреччина була абсолютним фаворитом свого протистояння, тож результат команди важко назвати інакше ніж провал.

Не вразили ні грою, ні результатом такі фаворити як Бельгія, Іспанія та Нідерланди – три нічийних результати, а у випадку з "Фурією Рохою" це, мабуть, найгучніша сенсація Мундіалю, адже у суперниках був більш ніж скромний Кабо-Верде.

Нижче очікувань виступили швейцарці, які якимось дивом примудрилися втратити перемогу над Катаром – командою, що на чемпіонатах світу раніше лише програвала. Трошки краще прогнозів виглядали боснійці, хоча їм теж має бути прикро: проти Канади збірна, яка не пустила на Мундіаль Італію, тривалий час вела у рахунку.

Ледь не зганьбилися шотландці, які понад тайм буквально відбивалися від Гаїті, але все ж здобули мінімальну перемогу.

До кого ж претензій бути не може – це Німеччина та Швеція. Бундестім хоч і дала нагоду Кюрасао потішитися дебютному голу на чемпіонатах світу, згодом винесла острівну команду 7:1. А підопічні Грема Поттера стали однією з найприємніших несподіванок турніру, надзвичайно впевнено обігравши Туніс 5:1.

Таким чином в активі європейців поки лише 30% перемог.

Які матчі за участю європейських команд ще попереду?

Виправити ситуацію навіть в межах першого туру ще є час: досі не розпочали виступи на світовій першості такі титани як Франція, Англія і Португалія.

"Ле Бльо" вже сьогодні, 16 червня, зійдуться із Сенегалом о 22:00. Вночі о 1:00 стартують норвежці з Ерлінгом Голандом – проти Іраку. О 7 годині ранку середи зіграють австрійці проти Йорданії.

А вечір 17 червня стане справжнім святом: спершу Португалія Кріштіану проти Конго о 20:00, а потім битва Англії та Хорватії о 23:00.