Росіяни влаштували огидну провокацію з прапором на матчі ЧС-2026

Уже відбулося відкриття чемпіонату світу-2026 року, яке пройшло 11 червня в Мексиці на стадіоні "Ацтека". Однак футбольне свято не обійшлося без неприємних інцидентів.

Під час матчу-відкриття між збірними Мексики та ПАР російські вболівальники влаштували політичну акцію. Після завершення зустрічі відповідні фотографії були поширені російськими пропагандистськими ресурсами.

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Що зробили росіяни під час відкриття ЧС-2026?

Група глядачів розгорнула у своєму секторі прапор Росії із написом "Северодвінськ" та емблемою одного з російських спортивних порталів. Поруч із ними інша група фанатів тримала довгий банер із переліком десятків міст країни-агресора. Серед назв на полотні чітко видно Брянськ, Перм, Єкатеринбург та інші російські населені пункти.

Провокація росіян на ЧС-2026 / Фото РосЗМІ

Чи приймає участь Росія у чемпіонаті світу-2026?

Збірна Росії з футболу не виступає на чемпіонаті світу-2026 року, оскільки залишається відстороненою від міжнародних турнірів під егідою ФІФА та УЄФА. Обмеження були запроваджені в лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і досі не скасовані.

Як пройшло відкриття чемпіонату світу-2026?

Оскільки цьогорічний Мундіаль уперше проходить одразу в трьох країнах, Мексиці, США та Канаді, організатори вирішили відійти від традиційного формату й провести три окремі церемонії відкриття. Кожна з них відбудеться перед першим домашнім матчем країни-господарки.

Саме Мексика першою дала старт футбольному святу, відкривши турнір яскравим шоу. Після урочистостей відбувся й стартовий матч чемпіонату, в якому мексиканська збірна здобула впевнену перемогу над ПАР 2:0. Поєдинок видався напруженим та багатим на емоції, а арбітр тричі показував червону картку.