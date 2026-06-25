Статистика та рекорди ЧС-2026 з футболу

На Мундіалі у США, Канаді та Мексиці вже зафіксували низку рекордів, які донедавна вважали "вічними". Йдеться як про особисті досягнення футболістів, так і командні здобутки.

Турнір ще до свого старту обіцяв бути безпрецедентним, адже на ньому запланована найбільша в історії кількість матчів – 104. А також вперше представлені аж 48 країн, нагадує 24 Канал.

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Що потрібно знати про чемпіонат світу 2026?

Це перший випадок, коли найбільший футбольний турнір збірних приймають одразу три держави – США, Канада і Мексика. Для останньої це вже третій Мундіаль, що робить її країною з найбільшою кількістю статусів господарки.

Тривають змагання з 11 червня до 19 липня на 16 стадіонах, розташованих в 11 американських, 3 мексиканських і 2 канадських містах.

Титул захищає Аргентина, а абсолютними дебютантами фінальної стадії турніру стали Кабо-Верде, Йорданія, Кюрасао та Узбекистан.

Статистика та рекорди чемпіонату світу-2026