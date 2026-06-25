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Sport News 24 Футбол Статистика та рекорди ЧС-2026 з футболу
25 червня, 17:49
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Статистика та рекорди ЧС-2026 з футболу

Андрій Олійник

На Мундіалі у США, Канаді та Мексиці вже зафіксували низку рекордів, які донедавна вважали "вічними". Йдеться як про особисті досягнення футболістів, так і командні здобутки.

Турнір ще до свого старту обіцяв бути безпрецедентним, адже на ньому запланована найбільша в історії кількість матчів – 104. А також вперше представлені аж 48 країн, нагадує 24 Канал.

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Що потрібно знати про чемпіонат світу 2026?

Це перший випадок, коли найбільший футбольний турнір збірних приймають одразу три держави – США, Канада і Мексика. Для останньої це вже третій Мундіаль, що робить її країною з найбільшою кількістю статусів господарки.

Тривають змагання з 11 червня до 19 липня на 16 стадіонах, розташованих в 11 американських, 3 мексиканських і 2 канадських містах.

Титул захищає Аргентина, а абсолютними дебютантами фінальної стадії турніру стали Кабо-Верде, Йорданія, Кюрасао та Узбекистан.

Статистика та рекорди чемпіонату світу-2026

 

17:44, 25 червня

Два "сухих" рекорди з різним настроєм

Голкіпер збірної Кюрасао Елой Ром у матчі з Еквадором здійснив 15 сейвів і зберіг свої ворота на замку – нікому не вдавалося так багато рятувати свою команду у поєдинках без екстратаймів.

Так само "сухо" зіграв на цьому Мундіалі ще один футболіст, і це теж був рекорд… Але він точно цьому не радий. Мікель Оярсабаль у першому матчі Іспанії з Кабо-Верде за 30 хвилин ігрового часу буквально жодного разу не торкнувся до м'яча. З 1966 року, коли почали вести статистику, таке сталося вперше.

17:42, 25 червня

Дебютанти плей-оф

З 13 команд, які вже гарантували собі участь в 1/16 фіналу, три є абсолютними новачками цієї стадії. Йдеться про Канаду, Південну Африку і Боснію і Герцоговину, які раніше обмежувалися лише груповим раундом.

17:38, 25 червня

Роналду став містером Стабільність на Мундіалях

Кріштіану Роналду зі своїми 10-ма голами на Мундіалях до рекорду Мессі досягнутися поки не в силах. Але португалець бере не кількістю, а стабільністю. Він незмінно забивав на усіх шести чемпіонатах світу, на яких грав.

17:36, 25 червня

Мессі побив бомбардирський рекорд Клозе

Мало хто сумнівався, що він це зробить: Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром фінальних стадій чемпіонатів світу за всю історію. Перевершивши досягнення Мірослава Клозе з його 16 голами, аргентинець вже має 18 після усього двох матчів ЧС-2026 – і не збирається зупинятися.

17:33, 25 червня

Найбільш результативний груповий етап в історії

Навіть якщо враховувати той факт, що матчів на груповій стадії цьогоріч набагато більше, ніж раніше, рекорд усе одно відбувся.

За 45 поєдинків було забито 157 голів, що на один більше, ніж за увесь 48-матчевий груповий етап у Бразилії в 2014 році.

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