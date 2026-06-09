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Sport News 24 Футбол Чемпіонат світу з футболу-2026 – турнірна таблиця
9 червня, 15:40
34

Чемпіонат світу з футболу-2026 – турнірна таблиця

Олександра Власова

Чемпіонат світу-2026, якого багато хто чекає з нетерпінням, обіцяє бути надзвичайно захопливим. У турнірі змагатимуться команди з різних куточків світу, тому буде цікаво спостерігати, хто здобуде перемогу.

Цей Мундіаль стане історичним: уперше фінальна частина прийме 48 збірних замість звичних 32, які розділені на 12 груп по 4 команди. Подробиці турнірної таблиці можна буде дізнатися на 24 Каналі.

Дивіться також Календар чемпіонату світу-2026: дата і розклад усіх матчів 

Що відомо про чемпіонат світу – 2026?

Чемпіонат світу з футболу 2026 року стане 23-м Мундіалем і відбудеться з 11 червня по 19 липня. 

До плей-оф (1/16 фіналу) потраплять по дві найсильніші команди з кожної групи, а також 8 найкращих збірних, які посіли третє місце. Усього турнір триватиме 39 днів і включатиме 104 матчі, що робить його найдовшим чемпіонатом світу в історії. 

На ЧС-2026 дебютують чотири збірні: Кабо-Верде, Кюрасао, Йорданія та Узбекистан. Збірна України, на жаль, не змогла пройти на турнір, поступившись Швеції у плей-оф відбору з рахунком 1:3.

Турнірні таблиці ЧС-2026

Група A

Команда

Ігри

В

Н

П

Голи

Різниця м'ячів

Очки

1.

Чехія

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Мексика

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Південна Африка

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Південна Корея

0

0

0

0

0:0

0

0

Група B

Команда

Ігри

В

Н

П

Голи

Різниця м'ячів

Очки

1.

Швейцарія

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Боснія і Герцеговина

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Канада

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Катар

0

0

0

0

0:0

0

0

Група C

Команда

Ігри

В

Н

П

Голи

Різниця м'ячів

Очки

1.

Шотландія

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Бразилія

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Гаїті

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Марокко

0

0

0

0

0:0

0

0

Група D

Команда

Ігри

В

Н

П

Голи

Різниця м'ячів

Очки

1.

Туреччина

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Парагвай

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

США

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Австралія

0

0

0

0

0:0

0

0

 

Група E

Команда

Ігри

В

Н

П

Голи

Різниця м'ячів

Очки

1.

Німеччина

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Еквадор

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Кот-д'Івуар

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Кюрасао

0

0

0

0

0:0

0

0

Група F

Команда

Ігри

В

Н

П

Голи

Різниця м'ячів

Очки

1.

Швеція

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Нідерланди

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Туніс

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Японія

0

0

0

0

0:0

0

0

Група G

Команда

Ігри

В

Н

П

Голи

Різниця м'ячів

Очки

1.

Бельгія

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Єгипет

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Іран

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Нова Зеландія

0

0

0

0

0:0

0

0

Група H

Команда

Ігри

В

Н

П

Голи

Різниця м'ячів

Очки

1.

Іспанія

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Уругвай

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Кабо-Верде

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Саудівська Аравія

0

0

0

0

0:0

0

0

Група I

Команда

Ігри

В

Н

П

Голи

Різниця м'ячів

Очки

1.

Франція

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Норвегія

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Сенегал

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Ірак

0

0

0

0

0:0

0

0

Група J

Команда

Ігри

В

Н

П

Голи

Різниця м'ячів

Очки

1.

Австрія

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Аргентина

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Алжир

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Йорданія

0

0

0

0

0:0

0

0

Група K

Команда

Ігри

В

Н

П

Голи

Різниця м'ячів

Очки

1.

Португалія

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Колумбія

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

ДР Конго

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Узбекистан

0

0

0

0

0:0

0

0

Група L

Команда

Ігри

В

Н

П

Голи

Різниця м'ячів

Очки

1.

Хорватія

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Англія

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Гана

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Панама

0

0

0

0

0:0

0

0

Група команд, що посіли 3-і місця

Команда

Ігри

В

Н

П

Голи

Різниця м'ячів

Очки

1.

США

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Канада

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Гаїті

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Алжир

0

0

0

0

0:0

0

0

5.

Сенегал

0

0

0

0

0:0

0

0

6.

Гана

0

0

0

0

0:0

0

0

7.

Південна Африка

0

0

0

0

0:0

0

0

8.

Кабо-Верде

0

0

0

0

0:0

0

0

9.

Туніс

0

0

0

0

0:0

0

0

10.

Кот-д'Івуар

0

0

0

0

0:0

0

0

11.

ДР Конго

0

0

0

0

0:0

0

0

12.

Іран

0

0

0

0

0:0

0

0

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