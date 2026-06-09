Чемпіонат світу з футболу-2026 – турнірна таблиця
Чемпіонат світу-2026, якого багато хто чекає з нетерпінням, обіцяє бути надзвичайно захопливим. У турнірі змагатимуться команди з різних куточків світу, тому буде цікаво спостерігати, хто здобуде перемогу.
Цей Мундіаль стане історичним: уперше фінальна частина прийме 48 збірних замість звичних 32, які розділені на 12 груп по 4 команди. Подробиці турнірної таблиці можна буде дізнатися на 24 Каналі.
Дивіться також Календар чемпіонату світу-2026: дата і розклад усіх матчів
Що відомо про чемпіонат світу – 2026?
Чемпіонат світу з футболу 2026 року стане 23-м Мундіалем і відбудеться з 11 червня по 19 липня.
До плей-оф (1/16 фіналу) потраплять по дві найсильніші команди з кожної групи, а також 8 найкращих збірних, які посіли третє місце. Усього турнір триватиме 39 днів і включатиме 104 матчі, що робить його найдовшим чемпіонатом світу в історії.
На ЧС-2026 дебютують чотири збірні: Кабо-Верде, Кюрасао, Йорданія та Узбекистан. Збірна України, на жаль, не змогла пройти на турнір, поступившись Швеції у плей-оф відбору з рахунком 1:3.
Турнірні таблиці ЧС-2026
Група A
|
№
|
Команда
|
Ігри
|
В
|
Н
|
П
|
Голи
|
Різниця м'ячів
|
Очки
|
1.
|
Чехія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Мексика
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Південна Африка
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Південна Корея
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Група B
|
№
|
Команда
|
Ігри
|
В
|
Н
|
П
|
Голи
|
Різниця м'ячів
|
Очки
|
1.
|
Швейцарія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Боснія і Герцеговина
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Канада
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Катар
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Група C
|
№
|
Команда
|
Ігри
|
В
|
Н
|
П
|
Голи
|
Різниця м'ячів
|
Очки
|
1.
|
Шотландія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Бразилія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Гаїті
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Марокко
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Група D
|
№
|
Команда
|
Ігри
|
В
|
Н
|
П
|
Голи
|
Різниця м'ячів
|
Очки
|
1.
|
Туреччина
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Парагвай
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
США
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Австралія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Група E
|
№
|
Команда
|
Ігри
|
В
|
Н
|
П
|
Голи
|
Різниця м'ячів
|
Очки
|
1.
|
Німеччина
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Еквадор
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Кот-д'Івуар
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Кюрасао
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Група F
|
№
|
Команда
|
Ігри
|
В
|
Н
|
П
|
Голи
|
Різниця м'ячів
|
Очки
|
1.
|
Швеція
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Нідерланди
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Туніс
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Японія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Група G
|
№
|
Команда
|
Ігри
|
В
|
Н
|
П
|
Голи
|
Різниця м'ячів
|
Очки
|
1.
|
Бельгія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Єгипет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Іран
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Нова Зеландія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Група H
|
№
|
Команда
|
Ігри
|
В
|
Н
|
П
|
Голи
|
Різниця м'ячів
|
Очки
|
1.
|
Іспанія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Уругвай
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Кабо-Верде
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Саудівська Аравія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Група I
|
№
|
Команда
|
Ігри
|
В
|
Н
|
П
|
Голи
|
Різниця м'ячів
|
Очки
|
1.
|
Франція
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Норвегія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Сенегал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Ірак
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Група J
|
№
|
Команда
|
Ігри
|
В
|
Н
|
П
|
Голи
|
Різниця м'ячів
|
Очки
|
1.
|
Австрія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Аргентина
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Алжир
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Йорданія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Група K
|
№
|
Команда
|
Ігри
|
В
|
Н
|
П
|
Голи
|
Різниця м'ячів
|
Очки
|
1.
|
Португалія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Колумбія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
ДР Конго
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Узбекистан
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Група L
|
№
|
Команда
|
Ігри
|
В
|
Н
|
П
|
Голи
|
Різниця м'ячів
|
Очки
|
1.
|
Хорватія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Англія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Гана
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Панама
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Група команд, що посіли 3-і місця
|
№
|
Команда
|
Ігри
|
В
|
Н
|
П
|
Голи
|
Різниця м'ячів
|
Очки
|
1.
|
США
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Канада
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Гаїті
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Алжир
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
5.
|
Сенегал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
6.
|
Гана
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
7.
|
Південна Африка
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
8.
|
Кабо-Верде
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
9.
|
Туніс
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
10.
|
Кот-д'Івуар
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
11.
|
ДР Конго
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
12.
|
Іран
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0