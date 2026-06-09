Чемпіонат світу з футболу-2026 – турнірна таблиця

Чемпіонат світу-2026, якого багато хто чекає з нетерпінням, обіцяє бути надзвичайно захопливим. У турнірі змагатимуться команди з різних куточків світу, тому буде цікаво спостерігати, хто здобуде перемогу.

Цей Мундіаль стане історичним: уперше фінальна частина прийме 48 збірних замість звичних 32, які розділені на 12 груп по 4 команди. Подробиці турнірної таблиці можна буде дізнатися на 24 Каналі.

Дивіться також Календар чемпіонату світу-2026: дата і розклад усіх матчів

Що відомо про чемпіонат світу – 2026?

Чемпіонат світу з футболу 2026 року стане 23-м Мундіалем і відбудеться з 11 червня по 19 липня.

До плей-оф (1/16 фіналу) потраплять по дві найсильніші команди з кожної групи, а також 8 найкращих збірних, які посіли третє місце. Усього турнір триватиме 39 днів і включатиме 104 матчі, що робить його найдовшим чемпіонатом світу в історії.

На ЧС-2026 дебютують чотири збірні: Кабо-Верде, Кюрасао, Йорданія та Узбекистан. Збірна України, на жаль, не змогла пройти на турнір, поступившись Швеції у плей-оф відбору з рахунком 1:3.

Турнірні таблиці ЧС-2026

Група A

№ Команда Ігри В Н П Голи Різниця м'ячів Очки 1. Чехія 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Мексика 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Південна Африка 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Південна Корея 0 0 0 0 0:0 0 0

Група B

№ Команда Ігри В Н П Голи Різниця м'ячів Очки 1. Швейцарія 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Боснія і Герцеговина 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Канада 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Катар 0 0 0 0 0:0 0 0

Група C

№ Команда Ігри В Н П Голи Різниця м'ячів Очки 1. Шотландія 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Бразилія 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Гаїті 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Марокко 0 0 0 0 0:0 0 0

Група D

№ Команда Ігри В Н П Голи Різниця м'ячів Очки 1. Туреччина 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0 3. США 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Австралія 0 0 0 0 0:0 0 0

Група E

№ Команда Ігри В Н П Голи Різниця м'ячів Очки 1. Німеччина 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Еквадор 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Кот-д'Івуар 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Кюрасао 0 0 0 0 0:0 0 0

Група F

№ Команда Ігри В Н П Голи Різниця м'ячів Очки 1. Швеція 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Нідерланди 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Туніс 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Японія 0 0 0 0 0:0 0 0

Група G

№ Команда Ігри В Н П Голи Різниця м'ячів Очки 1. Бельгія 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Єгипет 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Іран 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Нова Зеландія 0 0 0 0 0:0 0 0

Група H

№ Команда Ігри В Н П Голи Різниця м'ячів Очки 1. Іспанія 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Кабо-Верде 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Саудівська Аравія 0 0 0 0 0:0 0 0

Група I

№ Команда Ігри В Н П Голи Різниця м'ячів Очки 1. Франція 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Норвегія 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Сенегал 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Ірак 0 0 0 0 0:0 0 0

Група J

№ Команда Ігри В Н П Голи Різниця м'ячів Очки 1. Австрія 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Алжир 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Йорданія 0 0 0 0 0:0 0 0

Група K

№ Команда Ігри В Н П Голи Різниця м'ячів Очки 1. Португалія 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Колумбія 0 0 0 0 0:0 0 0 3. ДР Конго 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Узбекистан 0 0 0 0 0:0 0 0

Група L

№ Команда Ігри В Н П Голи Різниця м'ячів Очки 1. Хорватія 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Англія 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Гана 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Панама 0 0 0 0 0:0 0 0

Група команд, що посіли 3-і місця