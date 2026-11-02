Головний спонсор чемпіонату світу кинув виклик Росії

Чемпіонат світу з хокею може втратити головного спонсора / Фото з iihf.com
Чемпіонат світу з хокею може втратити спонсора у наслідок повернення збірної Росії у міжнародний спорт. У компанії відреагували на обставини.
Участь російських хокеїстів у світовій першості несе серйозні ризики для організаторів. Про це повідомило чеське видання Idnes.cz.
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Головним партнером першості, яка наступного року відбудеться у Німеччині, є чеська компанія Tipsport.
Там не вбачають доцільності своєї реклами поряд з росіянами.
Ми є одним із найбільших корпоративних уболівальників України, не розміщуємо коефіцієнти на КХЛ чи інші російські та білоруські змагання і точно не збираємося робити це для збірної Росії
Нагадаємо, що 30 жовтня спортивний арбітраж у Лозанні скасував заборону для російських хокейних збірних на участь у міжнародних змаганнях.
Які ще наслідки рішення CAS має для України
IIHF офіційно відреагувала на рішення CAS, висловивши розчарування та наполягаючи на тому, що відсторонення росіян слугувало гарантією безпеки для всіх учасників змагань і принципу збереження цілісності спорту.
Відомо, що російські спортсмени можуть повернутися не лише на Мундіалі-2027 у Німеччині, а й на світовій першості серед дівчат U-18, яка відбудеться у січні у Чехії.
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