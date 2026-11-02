Главный спонсор чемпионата мира бросил вызов России

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Участие российских хоккеистов в чемпионате мира сопряжено с серьезными рисками для организаторов. Об этом сообщило чешское издание Idnes.cz.

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Кто из спонсоров готов отказаться от хоккейного ЧМ

Главным партнером чемпионата, который в следующем году пройдет в Германии, является чешская компания Tipsport.

Там не видят смысла в размещении своей рекламы рядом с россиянами.

Мы являемся одним из крупнейших корпоративных болельщиков Украины, не размещаем коэффициенты на КХЛ или другие российские и белорусские соревнования и точно не собираемся делать это для сборной России– заявил пресс-секретарь компании Вацлав Сохор.

Напомним, что 30 октября спортивный арбитраж в Лозанне отменил запрет для российских хоккейных сборных на участие в международных соревнованиях.

Какие еще последствия имеет решение CAS для Украины

IIHF официально отреагировала на решение CAS, выражая разочарование и настаивая на том, что отстранение россиян служило гарантией безопасности для всех участников соревнований и принципа сохранения целостности спорта.

Известно, что российские спортсмены могут вернуться не только на Мундиаль-2027 в Германии, но и на чемпионат мира среди девушек U-18, который состоится в январе в Чехии.