Росія через суд хоче потрапити на чемпіонат світу з хокею, де зіграє Україна

У Росії не полишають спроб повернутися до міжнародного хокею. Президент Федерації хокею Росії Владислав Третяк закликав діяти жорсткіше після рішення дисциплінарного органу IIHF.

Поки збірна України готується до історичного виступу в елітному дивізіоні чемпіонату світу, у Росії активно шукають шляхи для скасування міжнародного бану. Там уже заговорили про судові позови та необхідність "боротися" за повернення на великі турніри, пише matchtv.

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Як Росія хоче повернутися у світовий хокей?

Президент Федерації хокею Росії Владислав Третяк заявив, що російським спортивним федераціям потрібно активніше добиватися допуску спортсменів до міжнародних змагань.

За його словами, Федерація хокею Росії вже подає до суду через відсторонення національних команд від турнірів під егідою IIHF.

Ми зараз подаємо до суду. Дисциплінарна рада IIHF підтвердила, що нас неправильно відсторонили. Треба вже битися, бути з ними жорсткішими,

– сказав Третяк.

Наприкінці травня ФХР повідомила, що дисциплінарна рада IIHF анулювала рішення щодо недопуску збірних Росії до сезону-2026/27. Водночас це не означає автоматичного повернення російських команд до міжнародних турнірів.

Очікується, що питання участі Росії буде розглянуте на конгресі IIHF у вересні.

Росія хоче потрапити на чемпіонат світу з Україною

Особливого резонансу ця ситуація набуває через те, що наступний чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні відбудеться за участю збірної України. "Синьо-жовті" вперше за багато років пробилися до найсильнішої ліги світового хокею та зіграють серед грандів у сезоні-2027.

Саме тому в Росії дедалі частіше говорять про необхідність домогтися повернення вже найближчим часом. Попри заяви Третьяка про готовність "битися" за допуск, остаточне рішення щодо російських команд залишається за IIHF.

Нагадаємо, що збірні Росії та Білорусі відсторонені від міжнародних хокейних турнірів з 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Наразі російські команди продовжують залишатися поза чемпіонатами світу та іншими змаганнями під егідою IIHF.