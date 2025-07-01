УПЛ опублікувала календар чемпіонату України 2025-2026: коли Динамо та Шахтар зіграють між собою

Елітний дивізіон чемпіонату України розпочне новий турнір вже за місяць. Донеччани завітають в гості до абсолютного дебютанта УПЛ, тоді як кияни почнуть свій шлях в Рівному.

Наприкінці травня підійшов до завершення 34-ий розіграш чемпіонату України з футболу. А вже у серпні розпочнеться наступний сезон в Прем'єр-лізі, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УПЛ.

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Календар УПЛ 2025-2026

Тим часом УПЛ оприлюднила календар на сезон 2025-2026. Перший тур пройде 2-3 серпня. Центральна гра стартового вікенду пройде у Львові між Карпатами та Поліссям.

Натомість Динамо починає чемпіонат гостьовою грою із Вересом, а Шахтар – виїздом до дебютанта УПЛ Епіцентра. Цікаво, що після 3 туру в чемпіонаті України відбудеться пауза на два тижні. Дирекція турніру вирішила не проводити матчі на День незалежності.

Розклад першого туру УПЛ 2025-2026:

Верес – Динамо

Епіцентр – Шахтар

Карпати – Полісся

Кудрівка – Олександрія

Зоря – ЛНЗ

Колос – Кривбас

Рух – Полтава

Металіст 1925 – Оболонь

Із повним календарем УПЛ сезону 2025-2026 можна ознайомитися на сайті організації. Загалом же у 2025 році пройде 16 турів УПЛ, центральною зустріччю першого кола має стати матч 11-го туру між Шахтарем та Динамо на полі перших. Орієнтовна дата – 1 листопада.

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Друга битва між киянами та донеччанами пройде у Києві 2-3 травня 2026 року. Останній тур УПЛ пройде 29 травня, за два тижні до старту чемпіонату світу-2026 у США, Мексиці та Канаді.

Нагадаємо, що чемпіоном минулого сезону УПЛ стало київське Динамо. Команда Олександра Шовковського пройшла всю дистанцію без поразок та випередила найближчого опонента Олександрію на три бали.