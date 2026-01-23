Ганьба: Естонію позбавили Євро з фехтування через "нейтральних" росіян

Міжнародна федерація фехтування FIE забрала у Таллінна право проведення чемпіонату Європи 2026 року. Турнір замість Естонії відбудеться у Франції.

Право проведення змагань столиця балтійської країни отримала ще у 2024-ому. Але все зіпсувало ганебне рішення знизити вимоги до "нейтральності" спортсменів, пише ERR.

Чому Естонія не зможе провести Євро з фехтування?

Естонська федерація розповіла виданню Ohtuleht, що причиною рішення FIE стала принципова позиція влади держави. Росіянам та білорусам не гарантували отримання віз для в'їзду до країни. Спортсмени, пов'язані з кремлівським режимом та російською армією-окупантом, мали опинитися за бортом змагань.

Чому росіяни та білоруси допущені до Євро з фехтування?

Міжнародна федерація фехтування зайняла відверто проросійську позицію і максимально спростила атлетам з Росії та Білорусі отримання "нейтрального" статусу для участі у міжнародних турнірах.

Спортсменам навіть не треба доводити, що вони не пов'язані з військовими організаціями та диктаторськими режимами – достатньо підписати "декларацію засудження війни".

У грудні FIE пішла на ще більш цинічний крок, допустивши до змагань під прапором та з національними символами кадетів і юніорів. Таке ганебне рішення українська фехтувальниця Ольга Харлан в інстаграмі назвала "неприйнятною підтримкою агресії".

Де тепер пройде Євро з фехтування?