Старт чемпіонату світу з футболу 2026: якого числа та о котрій годині матч відкриття

Вже цього четверга, 11 червня, розпочнеться наймасштабніший за кількістю учасників фінальний турнір в історії футболу – Чемпіонат світу 2026 року. Вперше на мундіалі зіграють 48 національних збірних, а господарями змагань стануть одразу три країни: США, Мексика та Канада.

Турнір стартує матчем між збірними Мексики та Південно-Африканської Республіки, який відбудеться на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко о 22:00 за київським часом. Перед грою запланована урочиста церемонія відкриття, а коли її можна буде переглянути, розповість 24 Канал.

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Коли початок церемонії відкриття ЧС-2026?

Через унікальний формат турніру ФІФА вперше в історії проведе три окремі церемонії відкриття у кожній із країн-господарок:

Головна церемонія (Мексика): розпочнеться 11 червня о 20:30 за київським часом (за 90 хвилин до стартового свистка). Хедлайнером грандіозного шоу на стадіоні "Ацтека" стане всесвітньо відома попзірка Шакіра.

Канадська церемонія: пройде 12 червня у Торонто перед матчем Канада – Боснія і Герцеговина.

Американська церемонія: відбудеться 13 червня у Лос-Анджелесі перед грою США – Парагвай.

Де дивитися в Україні церемонію відкриття ЧС-2026?

Пряма трансляція головної церемонії відкриття та першого поєдинку ЧС-2026 буде доступна на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним мовником усього чемпіонату на території України.

Що важливо знати про Чемпіонат світу 2026?