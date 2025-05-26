Автомобіль в'їхав у натовп фанатів Ліверпуля, які святкували чемпіонство в АПЛ: відео інциденту

Вболівальники мерсисайдців не змогли спокійно відсвяткувати омріяне досягнення. Невідомий водій влаштував ДТП на одній з вулиць міста, після чого був затриманий.

Чемпіонат Англії 2024-2025 добіг кінця. Чемпіонство достроково за чотири тури до фінішу здобув Ліверпуль, який на 10 балів випередив лондонський Арсенал.

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Обійшлось без жертв

Команда Арне Слота відсвяткувала тріумф в останньому матчі АПЛ проти Крістал Пелас 25 травня. На жаль, на наступний день після гри під час чемпіонського параду в Ліверпулі стався неприємний інцидент.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN, автомобіль в'їхав у натовп фанатів на одній з вулиць міста. Поліції вдалось заарештувати водія, адже його машина застрягла серед людей.

Відео ДТП в Ліверпулі:

Кількох постраждалих на ношах забрали до госпіталю. Нагадаємо, що для Ліверпуля це 20-те чемпіонство в історії. Мерсисайдці за цим показником стали співавтором рекорду, наздогнавши Манчестер Юнайтед.

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Окрім цього, в поточному сезоні мерсисайдці дійшли до фіналу Кубка ліги, де поступились Ньюкаслу. А у Лізі чемпіонів Ліверпуль виграв основну стадію турніру, проте в 1/8 фіналу вилетів від ПСЖ.