Легкоатлет, який захищав Україну від Росії: що відомо про чоловіка Юлії Левченко

Юлія Левченко – одна із найкрасивіших спортсменок світу. Врода та модельна зовнішність легкоатлетки привертає увагу не лише рекламодавців, а й чималої кількості уболівальників серед чоловіків.

Щоправда, жоден із чоловіків не зможе вже полонити серце срібної призерки чемпіонату світу зі стрибків у висоту. У липні 2024 року Юлія Левченко офіційно викреслили своє прізвище зі списку українських спортсменок-холостячок, повідомляє 24 Канал.

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Одруження Юлії Левченко

16 липня минулого року Юлія Левченко вийшла заміж за багаторазового чемпіона України з бігу на середній дистанції Юрія Кіщенка. Перед одруженням спортивна пара зустрічалась понад сім років.

На святкову церемонію легкоатлетка одягнула красиву білу сукню. А от із вибором взуття Юлія оригінально здивувала. Левченко одягнула зручні кросівки замість високих підборів. Серед запрошених гостей в одному зі столичних РАГСів можна було побачити її подругу та водночас титуловану легкоатлетку Ірину Геращенко.

Весільний танець Левченко та Кішенка: дивіться відео

Весілля Юлії Левченко / Фото з інстаграму легкоатлетки, Ірини Геращенко

Ще до весілля закохана пара неодноразово ділилась спільним контентом у соцмережах не лише із відпочинку, а й із тренувального процесу. І Юлія, і Юрій професійні спортсмени, тому у них були спільні інтереси та мотивація підштовхувати одне одного у спортивному плані.

Юлія Левченко та Юрій Кіщенко / Фото з профілів пари з інстаграму

До слова, 24 червня 2025 року Левченко здобула "срібло" Континентального туру у Брно (Чехія).

Хто такий Юрій Кіщенко, який вкрав серце легкоатлетки

Український легкоатлет, який у юніорському віці розпочинав із бігу з перешкодами на 3 тисячі метрів. Згодом через проблеми зі здоров'ям був змушений змінити спеціалізацію на дистанції 800 та 1500 метрів.

У 2015-му Кіщенко знову зіткнувся із проблемами зі здоров'ям. Близько п'яти із половиною місяців Юрій не зміг приділяти свій час улюбленому бігу через біль в області паху.

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На щастя, через декілька років Кіщенко потрохи повернувся до повноцінного тренувального процесу та змагань. Хлопець Левченко здобував медалі національних стартів, а вже у 2019-му Юрій взяв участь у міжнародному турнірі з кросу. Український легкоатлет підіймався на п'єдестал на дистанції 800 метрів на Кубку Риги.

Цікаво. У місцевій спільноті Юрій Кіщенко отримав прізвисько "Ходяча Вікіпедія".

Проміняв легкоатлетичну доріжку на захист України

Восени 2021-го Кіщенко повинен був у складі збірної України виступити на командному чемпіонаті Європи. Але через позитивні тести на коронавірус наша команда була усунена від змагань. Влітку Кіщенко став чемпіоном України з бігу на 1500 метрів.

Юрій Кіщенко продовжував свою кар'єру допоки Росія не розпочала повномасштабну війну в Україні. Коханий, як і батько Юлії, взяв до рук зброю та став на захист рідної країни.

Коханий Левченко захищав Україну / Фото з інстаграму Юрія Кіщенка

В одному із коментарів Кіщенко запевнив, що не шкодує про таке своє рішення поповнити лави української армії. Юрій впевнений, що саме спортсмени, які фізично підковані, повинні стати прикладом для інших.

Спортсмени на увазі, спортсмени повинні бути прикладом для багатьох! Спортсмени міцніші та витриваліші! Тільки якщо кожен виконуватиме свої завдання, разом нас українців не зламати! Будь прикладом! Будь мужнім та сильним! Ми на своїй землі! Стоятимемо до останнього! Зараз пишу, і досі не вірю, що у нас війна!

– написав легкоатлет 2 березня 2022 року в інстаграмі.

Повернення до змагань

Через певний час Кіщенко відклав зброю у сторону та повернувся до улюбленої справи усього життя – легкої атлетики. Навесні 2023-го Юрій завоював два "срібла" на 1500 та 800 метрів.

Спортсмен не приховував своєї радості після повернення до бігу. Щоправда, Кіщенко заявляв, що інколи почуває себе трішки винним, що знаходиться на стадіоні, а не на службі.

Востаннє Кіщенко постив сам щось в інстаграмі ще 9 березня 2023 року. Юрій виклав романтичне відео із коханою Юлією.

За його акаунтом в інстаграмі, де 134 публікації, стежать лише 1806 користувачів.

Попри повернення у спорт можна лише подякувати Юрію за рішення захищати рідну країну у найскладніший для неї момент.