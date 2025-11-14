Дитяча відмазка: зірковий голкіпер відмовляється їхати у збірну України
- Андрій Лунін не хоче приїжджати у збірну України через свій резервний статус і відсутність ігрової практики від тренера Сергія Реброва.
- Ребров відмовився викликати Луніна через скарги на болі або сімейні обставини, вважаючи за краще покладатися на інших голкіперів.
Відомий коментатор Ігор Циганик зачепив тему Андрія Луніна, якого ігнорує головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров. Журналіст повідомив причину такого невиклику голкіпера мадридського Реала.
Ігор Циганик підтвердив, що Андрій Лунін не хоче приїжджати у розташування збірної України через свій резервний статус голкіпера. Воротар мадридського Реала не має бажання прибувати у табір національної команди через відсутність ігрової практики від Сергія Реброва, пише 24 Канал.
Читайте також Збірна України втратила лідера перед ключовою грою відбору на ЧС-2026
Чому Лунін відмовляється їхати у збірну України?
За словами журналіста, Лунін хоче приїжджати у збірну лише тоді, коли буде впевнений, що вийде у стартовому складі. Циганик не розуміє такої поведінки голкіпера "Королівського клубу".
На цей момент Лунін програв боротьбу Анатолію Трубіну, а тренер Сергій Ребров поки що публічно не пояснював, чому гравця Реала немає в заявці на останні матчі.
Гравці мають віддаватися у збірній і хотіти приїжджати сюди. А не вибирати – я хочу грати, а якщо не в основі, то не хочу грати. В нас один воротар збірної України вже не приїжджає до збірної. І правильно роблять, що його не викликають,
– сказав відомий коментатор.
Раніше журналіст Ігор Бурбас в авторській програмі BurBuzz пояснив, чому Ребров відмовився від ідеї виклику Луніна у збірну.
"Ребров від цієї ситуації втомився, коли Лунін приїхав і каже, що у нього щось болить або сімейні обставини. Такі ситуації і одна, і інша були, тому Ребров зрозумів, що краще не викликати Луніна. Або ж викликати та давати йому гарантії гри в основі", – заявляв Бурбас.
Відзначимо, що Сергій Станіславович публічно не називав причину своєї відмови викликати українського голкіпера "вершкових". У листопаді 2025 року Ребров викликав у національну команду Анатолія Трубіна, який є першим номером збірної, Дмитра Різника та Євгенія Волинця.
Чому Лунін переживає чорну смугу у кар'єрі?
Лунін не грає ні у Реалі, ні у збірній України. У поточному сезоні-2025/2026 Андрій ще не з'являвся в офіційному матчі іспанського гранда.
Через відсутність практики українець вирішив покинути Реал, про що вже встиг повідомити президента "вершкових" Флорентіно Переса.
У Луніна мінімізоване спілкування із головним тренером Реала Хабі Алонсо, якого він звинувачував у брехні.
Footmercato повідомило, що Лунін є одним із декількох гравців Реала, у яких є конфлікт із Алонсо.