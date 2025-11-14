Детская отмазка: звездный голкипер отказывается ехать в сборную Украины

Известный комментатор Игорь Цыганык задел тему Андрея Лунина, которого игнорирует главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Журналист сообщил причину такого невызова голкипера мадридского Реала.

Игорь Цыганык подтвердил, что Андрей Лунин не хочет приезжать в расположение сборной Украины из-за своего резервного статуса голкипера. Вратарь мадридского Реала не имеет желания прибывать в лагерь национальной команды из-за отсутствия игровой практики от Сергея Реброва, пишет 24 Канал.

Почему Лунин отказывается ехать в сборную Украины?

По словам журналиста, Лунин хочет приезжать в сборную только тогда, когда будет уверен, что выйдет в стартовом составе. Цыганик не понимает такого поведения голкипера "Королевского клуба".

На данный момент Лунин проиграл борьбу Анатолию Трубину, а тренер Сергей Ребров пока публично не объяснял, почему игрока Реала нет в заявке на последние матчи.

Игроки должны отдаваться в сборной и хотеть приезжать сюда. А не выбирать – я хочу играть, а если не в основе, то не хочу играть. У нас один вратарь сборной Украины уже не приезжает в сборную. И правильно делают, что его не вызывают,

– сказал известный комментатор.

Ранее журналист Игорь Бурбас в авторской программе BurBuzz объяснил, почему Ребров отказался от идеи вызова Лунина в сборную.

"Ребров от этой ситуации устал, когда Лунин приехал и говорит, что у него что-то болит или семейные обстоятельства. Такие ситуации и одна, и другая были, поэтому Ребров понял, что лучше не вызывать Лунина. Или же вызывать и давать ему гарантии игры в основе", – заявлял Бурбас.

Отметим, что Сергей Станиславович публично не называл причину своего отказа вызвать украинского голкипера "сливочных". В ноябре 2025 года Ребров вызвал в национальную команду Анатолия Трубина, который является первым номером сборной, Дмитрия Ризныка и Евгения Волынца.

Почему Лунин переживает черную полосу в карьере?