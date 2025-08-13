Віталій та Володимир Клички беззаперечно видатні боксери. Свого часу обидва виступали у королівському дивізіоні, але жодного разу так і не зустрілись у професійному ринзі.

Однак брати Клички мали не одну можливість з'явитись у рингу в очному протистоянні. 24 канал розповідає, коли легенди українського боксу могли провести поєдинок та чому він не відбувся.

Коли міг відбутись бій між Кличками?

У 2000 – 2001 роках з'явилась реальна можливість для проведення поєдинку між братами Кличками. Володимир після тріумфу на Олімпіаді-1996 року мав чудову серію перемог та стрімко підіймався у рейтингах.

Віталій у той час вже був чемпіоном світу у суперважкій вазі за версією WBO. Теоретично тоді міг відбутись перший потенційний бій між "Залізним Кулаком" та "Сталевим Молотом".

У квітні 2000 року відбувся бій між Віталієм Кличком та Крісом Бердом – український боксер захищав титул WBO, але, на жаль, програв через травму плеча. У тому ж році Володимир Кличко здобув вакантний титул WBO.

Цікаво, що у Віталія була можливість побитися з Володимиром, щоб повернути собі чемпіонський титул. Проте поєдинку не відбулось.

Також на початку 2001 року чимало німецьких та американських ЗМІ почали трубити про те, що брати Клички перетнуться у професійному ринзі. Адже існувала певна система обов'язкових претендентів, тому бій можна було організувати.

Другий реальний шанс для проведення бою був у 2003 році, коли боксери займали місця серед п'ятірки найкращих надважковаговиків. Віталій бився з Ленноксом Льюїсом за титул WBC, але програв через розсічення.

А Володимир неочікувано поступився Коррі Сандерсу. Промоутер братів Кличків Бернд Бенте заявляв, якщо боксери швидко повернуть втрачені позиції, то можуть зустрітись одне з одним на шляху до "абсолюта".

Журналісти говорили про проведення бою у Німеччині, який зібрав би рекордні гроші, а можливий контракт щодо поєдинку вже лежав на столі, проте так і залишився тільки на папері.

Поразки братів Кличків завадили проведенню об'єднавчого поєдинку. Інакше боксери могли б побитися між собою за чемпіонські пояси WBO та WBC у надважкій вазі.

У 2008 році Володимир Кличко вийшов на пік своєї кар'єри, а його старший брат Віталій повернувся після тривалої паузи та одразу здобув титул WBC, здолавши Семюеля Пітера.

Таким чином брати Клички одночасно володіли чемпіонськими титулами у хевівейті (Віталій – WBC, а Володимир – WBO та IBF). Впливові американські промоутери почали пропонувати рекордний гонорар за бій у 100 мільйонів доларів – на двох.

Проте Віталій та Володимир знову відмовились від поєдинку. Вони почали битись з іншими боксерами та зачищати королівський дивізіон. З цього моменту почалась повна домінація братів Кличків.

У 2011 році "Доктор Залізний Кулак" та "Доктор Сталевий Молот" мали можливість стати абсолютними чемпіонами світу. Оскільки, брати Клички володіли усіма чемпіонськими поясами у надважкій вазі, але на заваді стали їхні родинні зв'язки.

Брати Клички з усіма титулами / Фото Getty Images

За рік Віталій Кличко оголосив про завершення боксерської кар'єри та зосередився на своїй політичній кар'єрі. Бій між братами Кличками так і не відбувся, а фанати можуть лише уявляти, як би закінчився бій.

Чому Клички відмовлялися від бою?

Брати Клички неодноразово пояснювали, чому за жодні гроші не проведуть очне протистояння. Річ у тім, що Віталій та Володимир пообіцяли матері, що не будуть між собою за жодних обставин.

Дон Кінг сказав, що він дав би мені 100 мільйонів доларів за бій з моїм братом. Але у нас є тільки одна мати. Скільки коштує серце вашої матері? На нього немає ціни. Навіщо нам битися один з одним? Адже це так гарно ділитися титулами й бути командою,

– сказав Володимир.

Віталій підтримав Володимира, заявивши, що не буде битись зі своїм братом. Кличко-старший категорично заперечив поєдинок.

"Публіка не дочекається поєдинку між Віталієм і Володимиром. Хоча я, звичайно, знаю, що багато хто мріє про це", – сказав Кличко-старший.

Раніше ми розповідали про те, скільки поразок зазнав Володимир Кличко за свою кар'єру у боксі. "Доктор Сталевий Молот" не зміг залишитись непереможеним.