Президент Ла Ліги розкритикував Анчелотті за невдоволення календарем

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас відреагував на слова Карло Анчелотті щодо загруженого календаря Реала. Він розкритикував італійського фахівця за його слова.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті неодноразово критикував календар чемпіонату Іспанії. Наставник вважає це знущанням над командою.

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Як Тебас відреагував на слова Анчелотті

Він зазначив, що чув, що є незадоволені проведенням матчів кожні 72 години. Але люди дивляться календар і знають, що на них чекають матчі у четвер та неділю, пише 24 канал з посиланням на Cadena Ser.

Можна зробити заміни у стартовому складі. Він справді на це скаржиться? Він випускає гравців на поле після 85 хвилини, як він збирається проводити ротацію? Подивіться, скільки футболістів Реала зіграли 85% усього ігрового часу,

– сказав президент Ла Ліги.

Він також додав, що гравці НБА виходять на паркет набагато частіше, але не померли. Коли був COVID, представники Ла Ліги зробили можливість п'яти замін і досі не прибрали.

"Подивіться на клуби, які роками грають у четвер в Лізі Європи, а потім на вихідних у чемпіонаті. Навіщо вам заявка на 25 осіб, якщо використовувати завжди 11?", – додав Хав'єр Тебас.

Відзначимо, що наступний матч Реала відбудеться у суботу, 29 березня, проти Леганеса.