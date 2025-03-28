У неділю, 23 березня, відбулися матчі-відповіді плей-оф Ліги націй-2024/2025. В одному з них Бельгія розгромила Україну з рахунком 3:0.

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Що сказав Гецко про гру збірної

Колишній футболіст команди зазначив, що це було футбольне знущання. Шокує не те, що наші програли, а те, як вони грали, пише 24 канал з посиланням на Expres Online.

За два тайми "синьо-жовті" спромоглися завдати лише одного удару в площину воріт. І це у вирішальному поєдинку, коли на кону – путівка в елітний дивізіон! Є чимало претензій як до гравців, так і до тренерського штабу. Не розумію, чому Ребров зробив так багато замін,

– сказав Іван Гецко.

Нагадаємо, що у першому матчі Україна перемогла з рахунком 3:1, однак вилетіла за підсумком двох матчів.