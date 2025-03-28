В воскресенье, 23 марта, состоялись ответные матчи плей-офф Лиги наций-2024/2025. В одном из них Бельгия разгромила Украину со счетом 3:0.

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Что сказал Гецко об игре сборной

Бывший футболист команды отметил, что это было футбольное издевательство. Шокирует не то, что наши проиграли, а то, как они играли, пишет 24 канал со ссылкой на Expres Online.

За два тайма "сине-желтые" смогли нанести лишь один удар в створ ворот. И это в решающем поединке, когда на кону – путевка в элитный дивизион! Есть немало претензий как к игрокам, так и к тренерскому штабу. Не понимаю, почему Ребров сделал так много замен,

– сказал Иван Гецко.

Напомним, что в первом матче Украина победила со счетом 3:1, однако вылетела по итогам двух матчей.