Журналіста Грем Бейлі назвав причини, які ускладнюють трансфер українця з лондонського Арсенала. Саме через це гравець досі лишається в складі "канонірів", пише 24 Канал з посиланням на TBR Football.

Чому Зінченко досі в Арсеналі?

Висока зарплата Олександра Зінченка є головною перепоною для його трансферу з лондонського Арсенала до іншого клубу.

Єдина причина, чому Зінченко досі залишається в Арсеналі – його солідний контракт. Наприклад, коли Аякс проявив інтерес, то, думаю, їм стало погано від суми, яку він отримує. Це не буквально, але приблизно так реагують більшість клубів у Європі. Зарплати в АПЛ зараз просто за межами досяжності для багатьох,

– зазначив журналіст.

Бейлі підкреслив, що така ситуація характерна не лише для Арсенала, а й для інших клубів АПЛ саме тому багато гравців опиняються "заручниками" своїх контрактів і не можуть змінити команду.

Довідка. Олександр Зінченко пропустив чимало матчів у минулому сезоні через постійні проблеми з литковим м'язом.

Відзначимо, що раніше було відомо, що послугами українського футболіста цікавився Вест Гем, у якому колись грав Андрій Ярмоленко.