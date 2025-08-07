Журналиста Грэм Бэйли назвал причины, которые усложняют трансфер украинца из лондонского Арсенала. Именно поэтому игрок до сих пор остается в составе "канониров", пишет 24 Канал со ссылкой на TBR Football.

Почему Зинченко до сих пор в Арсенале?

Высокая зарплата Александра Зинченко является главной преградой для его трансфера из лондонского Арсенала в другой клуб.

Единственная причина, почему Зинченко до сих пор остается в Арсенале – его солидный контракт. Например, когда Аякс проявил интерес, то, думаю, им стало плохо от суммы, которую он получает. Это не буквально, но примерно так реагируют большинство клубов в Европе. Зарплаты в АПЛ сейчас просто за пределами досягаемости для многих,

– отметил журналист.

Бейли подчеркнул, что такая ситуация характерна не только для Арсенала, но и для других клубов АПЛ именно поэтому многие игроки оказываются "заложниками" своих контрактов и не могут сменить команду.

Справка. Александр Зинченко пропустил немало матчей в прошлом сезоне из-за постоянных проблем с икроножной мышцей.

Отметим, что ранее было известно, что услугами украинского футболиста интересовался Вест Хэм, в котором когда-то играл Андрей Ярмоленко.