Зірка боксу обурився, що Усика поставили вище нього у рейтингу P4P
- Американський боксер Теренс Кроуфорд незадоволений тим, що Олександр Усик поставлений вище нього у рейтингу The Ring P4P.
- У рейтингу найсильніших боксерів за версією The Ring перше місце займає Олександр Усик, друге - Наоя Іноуе, третє - Теренс Кроуфорд.
Американський боксер Теренс Кроуфорд прокоментував обраний топ-3 боксерів за версією The Ring. Він обурений тим, що усика поставили вище нього.
Авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг найсильніших боксерів. До трійки лідерів увійшли Олександр Усик, Наоя Іноуе і Теренс Кроуфорд.
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Кроуфорд незадоволений рейтингом
У американського боксера "підгоріло" через те, що український боксер опинився на першій позиції, пише 24 канал з посиланням на SecondsOut Boxing News.
Я тільки третій в рейтингу? Як ви мене так оцінили? Хто мене так оцінив? Мені треба з ними поговорити. Так, Олександр Усик номер один, йому краще залишатися першим. Після Усика маю йти я, адже я кращий за Іноуе,
– сказав Теренс Кроуфорд.
Довідка. У двох останніх боях українець рішенням суддів здолав Тайсона Ф'юрі.
Відзначимо, що 19 липня на лондонському "Вемблі" відбудеться реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа.