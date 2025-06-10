Ломаченка позбавили престижного титулу: у чому причина

Нещодавно Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри. Усі можливі протистояння українця вже не відбудуться.

В IBF відреагували на рішення Василя Ломаченка про завершення кар'єра. Боксера позбавили чемпіонського титула, пише 24 канал з посиланням на IBF.

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IBF передала чемпіонський титул

Організація IBF офіційно надала Реймондові Мураталлі статус повноправного чемпіона світу в легкій вазі, підвищивши його з позиції тимчасового титулованого боксера.

У своїй заяві IBF висловила глибоку повагу до Василя Ломаченка.

"IBF із гордістю вносить пана Ломаченка до переліку своїх ексчемпіонів. Його видатні досягнення в професійному та аматорському боксі залишаються яскравим прикладом для наслідування.

Ломаченко створив спадщину, що ґрунтується на наполегливості, високій техніці та спортивній чесності. Вона продовжить надихати майбутні покоління спортсменів", – зазначили в організації.

Довідка. Востаннє Василь Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року. Тоді він нокаутував Джорджа Камбососа. Чутки щодо завершення кар'єри ходили вже давно.

Відзначимо, що протягом своєї професійної кар'єри Василь Ломаченко завоював чемпіонські титули у трьох вагових категоріях. Він був чемпіоном світу за версією WBO в напівлегкій вазі, у другій напівлегкій вазі, а також володів титулами WBA та WBO у легкій вазі в період з 2018 по 2020 рік.