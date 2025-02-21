Першими на трасу швейцарського Ленцергайде вийдуть жіночі команди. За ними естафету проведуть чоловіки, пише 24 Канал.

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Хто з українців змагатиметься у чоловічій естафеті

До стартового листа чоловічої естафети 4х7,5 кілометра потрапили 23 команди. Збірна України змагатиметься під шостим номером.

За інформацією Суспільне Спорт, тренерський штаб збірної України визначився з квартетом біатлоністів на чоловічу естафету.

До складу команди повернувся лідер "синьо-жовтих" Дмитро Підручний, який через ушкодження пропустив індивідуалку та одиночний мікст. Поза заявкою опинилися Артем Тищенко та Денис Насико.

Стартером нашої команди буде Антон Дудченко, за ним гонку продовжать Віталій Мандзин та Тарас Лесюк. Дмитро Підручний отримав роль фінішера.

Склад збірної України: Антон Дудченко – Віталій Мандзин – Тарас Лесюк – Дмитро Підручний

Чоловіча естафета відбудеться у суботу, 22 лютого. Початок гонки – о 16:05 за київським часом.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2025 з біатлону завершиться 23 лютого. В останній змагальний день заплановані масстарти для жінок та чоловіків.