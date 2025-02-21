Первыми на трассу швейцарского Ленцергайде выйдут женские команды. За ними эстафету проведут мужчины, пишет 24 Канал.

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Кто из украинцев будет соревноваться в мужской эстафете

В стартовый лист мужской эстафеты 4х7,5 километра попали 23 команды. Сборная Украины будет соревноваться под шестым номером.

По информации Суспільне Спорт, тренерский штаб сборной Украины определился с квартетом биатлонистов на мужскую эстафету.

В состав команды вернулся лидер "сине-желтых" Дмитрий Пидручный, который из-за повреждения пропустил индивидуалку и одиночный микст. Вне заявки оказались Артем Тищенко и Денис Насико.

Стартером нашей команды будет Антон Дудченко, за ним гонку продолжат Виталий Мандзин и Тарас Лесюк. Дмитрий Пидручный получил роль финишера.

Состав сборной Украины: Антон Дудченко - Виталий Мандзин - Тарас Лесюк - Дмитрий Пидручный

Мужская эстафета состоится в субботу, 22 февраля. Начало гонки – в 16:05 по киевскому времени.

Напомним, что чемпионат мира-2025 по биатлону завершится 23 февраля. В последний соревновательный день запланированы масстарты для женщин и мужчин.