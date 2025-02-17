Одна заміна у складі: заявка збірної України на жіночу індивідуальну гонку ЧС-2025 з біатлону

У вівторок, 18 лютого, на чемпіонаті світу-2025 з біатлону відбудеться жіноча індивідуальна гонка. У ній візьмуть участь 93 біатлоністки.

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на індивідуальну гонку. До заявки потрапили чотири спортсменки, пише 24 Канал з посиланням на сайт IBU.

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Хто представить Україну в жіночій індивідуалці

У порівнянні зі спринтом у команді відбулася одна зміна. Замість Ірини Петренко змагатиметься Анастасія Меркушина. Чотириразова чемпіонка Європи відчуває проблеми з диханням, а тому тренери дали їй час на відпочинок.

Першою з українок розпочне гонку Меркушина, яка отримала 7-й номер. За нею на дистанцію 15 кілометрів вийдуть Юлія Джима, Христина Дмитренко та Олена Городна.

Склад збірної України на жіночу індивідуальну гонку

7. Анастасія Меркушина

32. Юлія Джима

49. Христина Дмитренко

53. Олена Городна

Індивідуальна жіноча гонка відбудеться у вівторок, 18 лютого. Початок змагання о 16:05 за київським часом.

Нагадаємо, що на ЧС-2025 найкращий результат України у спринті продемонструвала Юлія Джима, яка фінішувала 18-ю. У персьюті 34-спортсменка завершила гонку 22-ю.