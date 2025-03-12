Чи потрапила до списку Магучіх: визначився склад збірної України на ЧС-2025 з легкої атлетики
- Збірна України з легкої атлетики виступить на ЧС-2025 у Нанкіні, до складу ввійшли сім спортсменів.
- Серед учасників - чемпіони Європи Ярослава Магучіх та Олег Дорощук.
- Ярослава Магучіх змагатиметься у стрибках у висоту, маючи статус віцечемпіонки світу.
Збірна України з легкої атлетики виступить на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні. До складу команди потрапили два чинні чемпіони Європи.
На чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні від України заявили сім спортсменів. Вони змагатимуться у чотирьох дисциплінах, пише 24 Канал з посиланням на World Athletics.
Читайте також "Перебуває на іншому рівні": зіркова стрибунка у висоту прокоментувала домінування Магучіх
Україна поїде на ЧС-2025 найсильнішим складом
На чемпіонаті світу в китайському Нанкіні виступатимуть тріумфатори Євро-2025 у приміщенні Ярослава Магучіх та Олег Дорощук. Тож є усі сподівання на вдалий виступ "синьо-жовтих".
Склад збірної України на ЧС-2025 у приміщенні
- Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник
- Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін
- Потрійний стрибок, жінки: Марія Сіней
- П'ятиборство, жінки: Юлія Лобан
- Біг на 60 метрів з бар'єрами: Анна Плотіцина
Зазначимо, що Ярослава Магучіх їде до Китаю у статусі віцечемпіонки світу. На попередньому турнірі у Глазго-2024 дніпрянка здобула срібну медаль. А от у 2022 році Ярослава стала чемпіонкою світу у приміщенні.
Чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні відбудеться в китайському Нанкіні. Змагання триватимуть з 21 по 23 березня.