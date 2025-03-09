У неділю, 9 березня, на чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні відбудеться останній змагальний день. У фіналі жіночих стрибків у висоту за "золото" боротиметься українка Ярослава Магучіх, пише 24 Канал.

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Виступ Магучіх на ЧЄ-2025 з легкої атлетики

На стадії кваліфікації завершили свої виступи українки Катерина Табашник та Юлія Чумаченко. У медальному фіналі виступатимуть дев'ять учасниць, в тому числі олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх.

Ярослава захищатиме звання чемпіонки Європи у приміщенні, яке здобула у 2023 році у Стамбулі. У разі успіху Магучіх стане триразовою володаркою "золота" на Євро.

Фінал жіночих стрибків у висоту на Євро-2025 розпочнеться о 18:05 за київським часом.

Онлайн-трансляція виступу Магучіх на ЧЄ-2025 з легкої атлетики

Відеоплеєр з'явиться у цій новині ближче до початку змагань.

Нагадаємо, що 8 березня чемпіоном Європи у стрибках у висоту став українець Олег Дорощук. Він підкорив висоту 2 метри 34 сантиметри, оновивши власний рекорд. Ця золота медаль стала першою в історії України здобутою у чоловічих стрибках на Євро в приміщенні.