В воскресенье, 9 марта, на чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике в помещении состоится последний соревновательный день. В финале женских прыжков в высоту за "золото" будет бороться украинка Ярослава Магучих, пишет 24 Канал.

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Выступление Магучих на ЧЕ-2025 по легкой атлетике

На стадии квалификации завершили свои выступления украинки Екатерина Табашник и Юлия Чумаченко. В медальном финале будут выступать девять участниц, в том числе олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих.

Ярослава будет защищать звание чемпионки Европы в помещении, которое завоевала в 2023 году в Стамбуле. В случае успеха Магучих станет трехкратной обладательницей "золота" на Евро.

Финал женских прыжков в высоту на Евро-2025 начнется в 18:05 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция выступления Магучих на ЧЕ-2025 по легкой атлетике

Видеоплеер появится в этой новости ближе к началу соревнований.

Напомним, что 8 марта чемпионом Европы в прыжках в высоту стал украинец Олег Дорощук. Он покорил высоту 2 метра 34 сантиметра, обновив собственный рекорд. Эта золотая медаль стала первой в истории Украины добытой в мужских прыжках на Евро в помещении.